Sluta scrolla - bli vår nästa fältsäljare | Fast lön + provision
Dote AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-07
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Är du den som alltid börjar prata först?
Du vet den där personen som inte har några problem med att ta kontakt med nya människor. Som gillar när det händer saker, trivs med ett högt tempo och blir taggad av att nå mål.
Känner du igen dig? Då tror vi att du kommer trivas hos oss.
Vi söker nu fler fältsäljare till vårt team i Stockholm med start omgående.
Du behöver inte ha erfarenhet av försäljning. Det viktigaste är att du har rätt inställning – resten löser vi tillsammans.
Hur ser jobbet ut?
Du arbetar tillsammans med ditt team på kampanjytor i olika butiker där ni möter kunder face to face.
Din uppgift är enkel:
Ta kontakt med människor.
Presentera våra erbjudanden.
Avsluta affären.
Det är ett jobb där du får röra på dig, träffa massor av människor och där ingen dag känns likadan.
Vad får du hos oss?
• Fast lön + provision
Du har en trygg grundlön samtidigt som du själv kan påverka hur mycket du tjänar – utan något lönetak.
• Garantilön enligt kollektivavtal
En trygg grund att stå på redan från första arbetsdagen.
• Säljutbildning från dag ett
Vi förväntar oss inte att du ska kunna allt när du börjar. Vi lär dig försäljning, kommunikation och allt du behöver för att lyckas.
• Coachning på riktigt
Du får stöd av erfarna teamledare som finns där för att hjälpa dig utvecklas – inte bara nå dagens mål.
• Möjlighet att växa
Hos oss finns goda möjligheter att utvecklas, både personligt och professionellt. Många av våra ledare började själva som säljare och har tagit steget vidare till roller som säljcoach eller teamleader.
• En arbetsplats med driv och gemenskap
Vi tror att man presterar bäst när man trivs. Därför satsar vi på en positiv arbetsmiljö med entreprenörsanda, roliga tävlingar, AW, teamaktiviteter och kollegor som peppar varandra varje dag.
Vem söker vi?
Vi tror att du:
Är social och tycker om att träffa nya människor.
Har energi och gillar när det händer saker.
Är nyfiken och vill utvecklas.
Gillar att utmana dig själv.
Tar ansvar och kommer till jobbet med en bra inställning.
Körkort är ett plus, men inget måste.
Låter det som något för dig?
Då tycker vi att du ska skicka in din ansökan redan idag.
Vi letar efter personer med rätt inställning och driv – och vi hoppas att just du blir vår nästa kollega. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: emilia.blomstedt@dote.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dote AB
(org.nr 556784-8162)
Gustavslundsvägen 12 (visa karta
)
167 51 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9995939