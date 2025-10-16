Slottsskolan F-6 söker lärare till särskild undervisningsgrupp
2025-10-16
I Vingåkersbygden har vi nära till varandra, naturen och ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter året om. Här finns rika kulturmiljöer, goda kommunikationer från närliggande städer och landets största outlet för märkeskläder. Vingåkers kommun utvecklar bygden och den offentliga servicen för framtiden.
Slottsskolan F - 6 ligger centralt i Vingåker och har cirka 255 elever. Vi söker nu en legitimerad lärare för årskurs 1-6 till en mindre undervisningsgrupp för elever i behov av en anpassad lärmiljö.Publiceringsdatum2025-10-16Arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa en lärmiljö där varje elev får möjlighet att lyckas både socialt och kunskapsmässigt? Du blir en del av ett nytt och viktigt initiativ där du får vara med och påverka utvärdera, forma och utveckla verksamheten från grunden.
I denna roll undervisar du en mindre elevgrupp på maximalt 8 elever, i nära samarbete med resurspedagoger, elevhälsa och övriga kollegor. Tillsammans bygger ni en trygg, strukturerad och relationsstark lärmiljö där eleverna får rätt förutsättningar att växa och utvecklas.
I arbetsuppgifterna ingår att planera och genomföra undervisning utifrån varje elevs individuella behov, med fokus på att skapa tydliga strukturer och en förutsägbar lärmiljö. Arbetet innebär ett nära samarbete med elevhälsoteamet, vårdnadshavare och kollegor för att tillsammans främja elevernas lärande och välmående. Genom att bidra till ett tryggt, inkluderande och tillgängligt lärande skapas goda förutsättningar för varje elevs utveckling, där relationer och delaktighet står i centrum. Uppdraget kräver en god förmåga att strukturera arbetet och att arbeta utifrån de stödprocesser som finns. Du har en stark tro på varje elevs förmåga och förväntar dig att de ska nå sina mål, med utgångspunkten att det i första hand är situationer inte elever som skapar hinder i lärandet.Kvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad lärare för årskurs 1 - 6.
Har erfarenhet av och god kunskap om NPF.
Är trygg, tålmodig, tydlig och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer.
Har humor, empati och ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
Samarbetar väl med kollegor och ser till hela elevens utveckling både socialt och kunskapsmässigt.
Det är meriterande om
• Du har dokumenterade kunskaper i lågaffektivt bemötande
• Du har specialpedagogisk kompetens eller erfarenheter från särskild undervisningsgrupp och du kan påvisa goda resultat från det arbetet.
Personlig lämplighet kommer att vara avgörande i urvalet.
ÖVRIGT
Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Tjänsten tillsätts utifrån att erforderliga beslut fattats.
Vi gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter.
Biträdande rektor
Anette Håckerström anette.hackerstrom@vingaker.se 015119165 Jobbnummer
