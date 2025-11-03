Slöjdlärare trä och metall till västra skolområdet, Säffle
2025-11-03
Välkommen till oss!
I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi. Tillsammans bygger vi en hållbar och demokratisk kommun genom tillit, ansvar och engagemang. Vi i Säffle kommun strävar efter att skapa en dynamik och inkluderande gemenskap där invånarna känner sig trygga och engagerade, så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2035.Publiceringsdatum2025-11-03Beskrivning
Är du en nytänkande och utvecklingsinriktad slöjdlärare som brinner för att utveckla undervisningen? Är du bra på att hitta styrkor hos elever och kollegor? Då kan du bli en del av vårt team på västra skolområdet.
Hos oss är du med och utvecklar vår slöjdundervisning med fokus på kreativitet och skapande tillsammans med vår textillärare. Dina arbetsuppgifter
I den här tjänsten ansvarar du för att planera, leda och undervisa årskurs 3-6 grundskola och anpassad grundskola i trä- och metallslöjd. Du är duktig på att anpassa din undervisning utifrån årskurs och elevers olika kunskapsnivåer och förutsättningar. Du har en glädje och ett engagemang i ämnet tillsammans med elever och övriga kollegor. Som lärare ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö så eleven känner nyfikenhet och lust att lära, nu och för framtiden. Du ansvarar för att skapa en trygg, inspirerande och utmanande undervisning för eleverna. Kvalifikationer
Du är en trygg ledare som kan situations anpassa ledarskapet i klassrummet och se helheten i elevens skolsituation. Du är lyhörd och har god samarbetsförmåga. Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer att lägga stor vikt vid dem. Du är trygg, strukturerad, ansvarstagande och tydlig i ditt ledarskap. Du skapar och upprätthåller goda relationer med såväl kollegor som elever och vårdnadshavare. Du har en förmåga att inspirera och motivera dina elever. Du är engagerad och positiv och ett stort intresse i varje enskild elevs kunskapsutveckling. Du är van att jobba självständigt och ta beslut men kan även samarbeta i arbetslag. Det är meriterande om du har erfarenhet som trä- och metallslöjdlärare. Anställningsvillkor
Sökande till anställningen skall ha föreskriven lärarutbildning/legitimation
För vidare information om våra verksamheter besök: https://www.saffle.se/
Läs mer om Säffle kommuns förmåner på vår http://jobb.saffle.se/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Ansökan ska skickas via brev till ansvarig chef. Vänd dig direkt till rekryterande chef enligt ovan kontaktuppgifter.
Säffle kommun tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss kontakt med annonsförsäljare och övriga media i den här rekryteringen. Ersättning
