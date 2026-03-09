Slöjdlärare trä/metall, Anpassad Grundskola Ämne
Sandvikens kommun, Kunskapsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Sandviken Visa alla grundskollärarjobb i Sandviken
2026-03-09
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandvikens kommun, Kunskapsförvaltningen i Sandviken
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun, våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss?
Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Sandvikens kommuns förskolor och skolor styrs av både nationella och kommunala mål. Varje enhet följer upp och utvärderar sin verksamhet, gör en resultatanalys och formulerar utvecklingsåtgärder. Det är av yttersta vikt att var och en i organisationen ser och tar sitt ansvar för det gemensamma uppdraget att åstadkomma ett utbildningssystem av god kvalitet, där barn och elever, oavsett bakgrund, kan utvecklas så långt som möjligt. Under rubriken Utbildning& förskola, www.sandviken.se
finns ytterligare information om förskolan och skolan.
Anpassad grundskola vid Norrsätraskolan omfattar årskurs 1-9 och erbjuder två inriktningar: ämnen och ämnesområden. Inriktningen ämnen följer kursplanen för anpassad grundskola, medan ämnesområden är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Anpassade grundskolan, ämne har idag 60 elever och varje klass består av 5-8 elever.
Just nu är Anpassade grundskolan i en spännande fas där ny skola ska byggas och beräknas vara färdig ht 28. Den nya skolan ska ha egna slöjdsalar där du som slöjdlärare kommer vara en del i utformning.
Vi söker inför ht-26 en Slöjdlärare trä/metall.Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta som slöjdlärare i trä och metall. Du kommer delta i ett arbetslag med musik, hkk, syslöjd och idrottslärare och ett nära samarbete med syslöjdslärare då ni delar ämnet.
Du bidrar genom att:
* Du har förmågan att utgå ifrån varje barns behov och förutsättningar.
* Du är en tydlig ledare och vuxen förebild för eleverna.
* Du skapar goda relationer och är tydlig i din dialog med eleverna, föräldrarna och dina kollegor.
* Du uppskattar att tillsammans med kollegor planera, utvärdera och förbättra verksamheten.
* Du är positiv och ser möjligheter istället för hinder.
Vi gör varandra bättre genom att:
* Dela kunskap och erfarenheter i ett öppet och stödjande arbetsklimat.
* Arbeta tillsammans för att utveckla verksamheten och möta elevernas behov.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behövs goda ledaregenskaper, förmåga att skapa varma relationer och ett lösningsfokuserat arbetssätt. Ett särskilt intresse för anpassade grundskolans målgrupp är viktigt. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer, samt bidrar till en trygg och tillgänglig lärmiljö. Lyhördhet och samarbetsförmåga är viktiga egenskaper i det kollegiala arbetet, där undervisningen utvecklas tillsammans. Ett strukturerat arbetssätt underlättar planering och uppföljning, samtidigt som flexibilitet gör att du kan hantera förändrade behov och se möjligheter i nya situationer. Ett inkluderande förhållningssätt genomsyrar ditt arbete och skapar goda förutsättningar för alla elever.
För uppdraget krävs:
* Legitimerad grundskollärare med inriktning trä- och metallslöjd
* God kännedom om grundskolans styrdokument
* Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Meriterande är kunskaper inom autism samt erfarenhet av arbete med elever inom intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrum. God IT-kompetens och vana att använda digitala verktyg är meriterande.
Innan anställning kan påbörjas krävs att du visar upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola och förskola. Du ansöker om utdraget via Polisens webbplats: https://polisen.se
ÖVRIGT
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/109". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens kommun
(org.nr 212000-2346) Arbetsplats
Sandvikens kommun, Kunskapsförvaltningen Kontakt
Bitr.rektor Anpassad Grundskola, Ämne
Patrik Andersson patrik.andersson@edu.sandviken.se 026240079 Jobbnummer
9783686