Slöjdlärare till Vallbergaskolan F-6 i Laholms kommun
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Vallbergaskolan är en F-6 skola med ca 160 elever. Skolan kompletteras av ett fritidshem som erbjuder olika aktiviteter. Skolan ligger mitt i byn och har en stor skolgård med tillgång till Naturstigen som utvecklats tillsammans med lärare och elever i samverkan med byalaget. Vallbergaskolan är dessutom en övningsskola vilket innebär att vi har ett nära samarbete med Högskolan i Halmstad och förmånen att regelbundet ta emot studenter.Publiceringsdatum2026-04-07Om tjänsten
Tjänsten innebär att du kommer att undervisa i slöjd i våra nyrenoverade salar, där du planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt så väl som tillsammans med arbetslaget.
Är du den vi söker?
Krav för tjänsten är att du har lärarexamen med behörighet att undervisa i slöjd 3-6. Du bör ha legitimation för både trä- och textilslöjd. All övrig behörighet är meriterande.
Du är förtrogen med skolans styrdokument och har en god förmåga att möta elevernas behov och intressen för att skapa lust till lärande. Som lärare handlar arbetet om relationer vilket gör att bemötande, förhållningssätt och samarbetsförmåga är viktiga aspekter. Du är en tydlig ledare och har höga förväntningar på dig själv, dina elever och dina kollegor. Du har ett professionellt förhållningssätt som genomsyrar ditt arbete. Personlig lämplighet kommer att värderas högt.
Du ska ha intresse av att vara delaktig med att utveckla skolan i samarbete med övrig personal. Ett exempel kan vara att initiera ämnesövergripande arbete där slöjd ingår. Du har egenskaper som innefattar relationsbyggande, tydlighet, struktur och kreativitet för att främja elevernas motivation, delaktighet och lärande.
Om anställningen
Antal tjänster: 1
Tillträde 11 augusti.
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: Läs mer om Räddningstjänsten Laholm.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Laholms kommun
(org.nr 212000-1223), https://www.laholm.se/
Humlegången 6 (visa karta
)
312 80 LAHOLM Arbetsplats
Laholm Kontakt
Facklig representant nås via medborgarservice 0430-15000
