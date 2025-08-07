Slöjdlärare till Rektorsområde Smyge/Klagstorp
2025-08-07
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Bildningsförvaltningen ansvarar för bland annat förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Ansvaret omfattar även elevhälsa, modersmålsundervisning, skolskjuts och skolmåltider. Vi arbetar för att skapa en inspirerande lärmiljö för cirka 10 000 barn och elever. Vi har en stark vision om att bygga kunskap och skapa drömmar.
Arbetsplatsen
Mellan slätten och havet hittar ni Rektorsområde Smyge/Klagstorp.
På landsbygden strax utanför Trelleborg finns våra enheter Smygeskolan, Klagstorps skola, Smygehamns förskola och Klagstorps förskola. Området leds av en rektor tillsammans med två biträdande rektorer, en kökschef och en administrativ chef. Vi har hög måluppfyllelse med ett 1-16-årsperspektiv, där barns och elevers utveckling är i fokus. Rektorsområdet har satsat på att profilera sig inom musik. Vår utbildade musiklärare inspirerar alla barn och elever från förskolan till årskurs 6 i sång och musik.
Med en hög lärarbehörighet hjälper vi alla barn och elever att nå sin fulla potential. Som en del av vårt fantastiska team får du möjlighet att utvecklas med engagerade kollegor och bli en viktig förebild för våra barn och elever.
Smygeskolan ligger i byn Smygehamn strax öster om Smygehuk, Sveriges sydligaste udde. Skolan är en F-6 skola med tillhörande fritidshem. På skolan går det ungefär 220 elever. Skolan arbetar aktivt med att utveckla varje elev efter dennes behov och förmåga. Klagstorps skola F-6 är den lilla skolan med den stora glädjen. På skolan går det ungefär 130 elever. Skolan har elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Skolan arbetar sedan flera år med Grön Flagg och har ett medvetet tänk kring vår miljö och vikten av daglig rörelse. Du välkomnas av ett glatt gäng med god sammanhållning och stort engagemang. Vi hjälper varandra när det behövs och har alltid nära till skratt. Du kommer att få arbeta med ett härligt gäng som välkomnar förändring och som tycker om att möta barn och elever. Vi erbjuder dig en god arbetsmiljö med engagerade och kompetenta kollegor, stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling och ersättning för friskvård. Se gärna filmen och läs mer om vårt rektorsområde på vår hemsida.Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
Tydliga mål, höga förväntningar och arbetsglädje är för oss självklara utgångspunkter. Som slöjdlärare kommer du undervisa i trä/metall och textilslöjd på både Smyge och Klagstorps skola. Som lärare arbetar du nära dina kollegor, elevhälsoteam samt övrig personal på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov.
Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan. Vi arbetar aktivt för en god kommunikation mellan skola och hem och informerar regelbundet våra elever och vårdnadshavare.
Du ser det som en självklar del av din lärargärning att använda digitala verktyg och du strävar efter att utveckla din egen och framför allt elevernas digitala kompetens i er dagliga vardag. Då både du och eleverna har dator/chromebook, och det finns en projektor i varje klassrum, finns möjligheterna till att använda en modern pedagogik där tekniken stödjer elevernas lärande.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i slöjdämnena trä och metall och textilslöjd. Du är självständig, initiativrik och målinriktad. Du ser kollegialt lärande som en förutsättning för elevers utveckling och att du ser fram emot att arbeta tillsammans i team, mot gemensamma mål och med fokus på eleverna. Vi vill även att du är van vid att använda digitala verktyg.
Som person är du utvecklingsinriktad och har en god kommunikativ förmåga. Du har ett stort engagemang för elevernas lärande och medskapande och är öppen för nytänkande. Du ser helheter och trivs med att arbeta i en miljö som ställer höga krav på flexibilitet, handlingskraft och social kompetens. Din förmåga att intressera, entusiasmera och engagera värderar vi högt, likaså din flexibilitet. Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.Övrig information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, ej via brev eller e-post. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att arbetet med urval och intervjuer påbörjas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med din ansökan.
Ett utdrag från belastningsregistret ska kunna uppvisas innan en eventuell anställning kan ingås.
Fackliga kontakter: http://www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
