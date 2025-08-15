Slöjdlärare med inriktning trä- och metall till Lövgärdesskolan 4-9
2025-08-15
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.
Är du intresserad av skolutveckling och vill vara med på vår fortsatta resa? Är du beredd på att ge av ditt engagemang, och vill göra skillnad för våra elever? Vill du att det vi gör ska vara viktigt på riktigt? Då är det här ett arbete för dig.
På Lövgärdesskolan arbetar vi för att utveckla hållbara lösningar vad gäller organisation och vi vill arbeta för ett distribuerat ledarskap där vi gemensamt tar ansvar för att ge eleverna de bästa förutsättningar för att lyckas i skolan. För oss ska det professionella uppdraget vara kärnan i det vi gör, och det är undervisningen och det som händer i klassrummet som ska vara navet i vårt utvecklingsarbete.
Vi arbetar också kontinuerligt med våra med normer & värden, samt att vi har flerspråkighet som det övergripande gemensamma. Läsår 2024/2025 är våra målområden språkutvecklande undervisning och relationellt ledarskap. Vi ska vara bra på att ta till vara på elevernas olika språk för att på bästa sätt kunna stötta dem i deras lärande och kunskapsutveckling.
Vi söker nu en lärare till årskurs 4-9 med behörighet att undervisa i slöjd. Uppdraget är inriktat mot undervisning med hårda material (träslöjd).
Du kommer att ansvara för planering och genomförande av undervisning i dina ämnen. Du ingår i årskurs- och ämneslag där du tillsammans med dina kollegor är delaktig i utvecklingen av verksamheten. I uppdraget ingår också att vara mentor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort engagemang för ditt uppdrag. Du ska vara legitimerad lärare och ha lärarexamen för att undervisa i årskurs 4 - 9 i trä och metallslöjd. Det ses som meriterande om du har ytterligare ämnesbehörighet. Arbetet kräver även att du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
För att du som är nyexaminerad skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i Grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.
På Lövgärdesskolan kommer du bli utmanad i dina pedagogiska färdigheter och ha möjlighet till yrkesmässig utveckling. Du är bra på att entusiasmera och skapa engagemang både hos dina kollegor och hos eleverna. Du ser din egen roll i arbetsmiljöarbetet, och tar ansvar för att det ska bli så bra som möjligt för alla. Du är bra på att kommunicera, har förmåga att möta eleverna utifrån deras nivå och ser att det du gör har påverkan på deras lärande och kunskapsutveckling.
Som person är du drivande, initiativrik, målinriktad och strukturerad. Vi vill också att du är lyhörd och kreativ med god självinsikt. Du är en person som arbetar för delaktighet, integritet, mångfald och gemenskap.
Intervjuer kan komma påbörjas innan sista ansökningsdag.
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-29
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Rasmus Rosander rasmus.rosander@grundskola.goteborg.se 072 - 536 52 87
