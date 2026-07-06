Slöjdlärare med inriktning trä- och metall
Härnösands Kommun / Grundskollärarjobb / Härnösand Visa alla grundskollärarjobb i Härnösand
2026-07-06
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Härnösands Kommun i Härnösand
, Kramfors
, Ånge
, Emmaboda
eller i hela Sverige
Solenskolan är en F-6-skola med ca 300 elever och 40 personal som är belägen vid södra infarten till Härnösand. Förutom grundskolans verksamhet F-6 har vi tre fritidsavdelningar. Skolan är mångkulturell med en stor andel flerspråkiga elever så vi jobbar med ett språkutvecklande arbetssätt där vi ser flerspråkigheten som en styrka. Praktiska och estetiska aktiviteter är en prioriterad och naturlig del av vår dagliga verksamhet. Närheten till fin havs- och skogsmiljö nyttjas på bästa sätt både under skoldagen och i fritidsverksamheten.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Vår vardag präglas av ett tillsammansarbete med fokus på elevernas lärande och utveckling. Vi skapar gemensamma målbilder och tar tillvara kompetensen på ett optimalt sätt. Det är naturligt att arbeta nära sina kollegor med gemensamma planeringar och strukturer för eleverna. I rollen som lärare hos oss så ansvarar du för att planera, undervisa och utvärdera verksamheten utifrån läroplan och övriga styrdokument. Du bidrar till att skapa en miljö som syftar till att stärka våra elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling och framtidstro.
Trygghet och värdegrundsfrågor är en viktig del av våra verksamheter och vi jobbar aktivt på olika plan för att skapa ett gott gemensamt klimat. God relationell kompetens är en styrka som vi värdesätter.
Som slöjdlärare hos oss får du möjlighet att utveckla ämnet i en uppdaterad slöjdsal samt med en professionell kollega som blir din närmaste samarbetspartner. Ni planerar gemensamma arbetsområden utifrån slöjdämnet men har även ämnesövergripande samarbeten tillsammans med kollegor i andra ämnen. Allt för att ge eleverna bästa förutsättningarna!
Att lära tillsammans via gemensam kollegial fortbildning, med utgångspunkt i elevernas behov, är en naturlig del av vårt sätt att arbeta. På Solenskolan finns en utvecklingsgrupp med förstelärare som tillsammans med skolledningen driver skolutvecklingen framåt och i kommunen finns ett nätverk för praktisk-estetiska ämnen som träffas kontinuerligt.Kvalifikationer
Lärarexamen med lärarlegitimation som visar behörighet för att undervisa i slöjdämnet. Det är positivt om du även är behörig att undervisa i fler ämnen.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare.
Är väl förtrogen med läroplanens och styrdokumentens mål.
Har god säkerhetskompetens kopplat till slöjdämnet med dess utrustning.
God kunskap om digitala verktyg.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en tydlig och engagerad ledare som driver den pedagogiska verksamheten framåt. Du anpassar undervisningen efter elevernas individuella behov och kommunicerar arbetsprocess samt mål på ett tydligt och professionellt sätt med både elever och vårdnadshavare. Du har intresse och förmåga att motivera till lärande genom kreativitet.
Du bygger förtroendefulla relationer genom ett gott bemötande och ser lagarbete och kollegialt samarbete som en självklar del av arbetet. Det är viktigt för oss!Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.Arbetstid och varaktighet
Heltid, tillsvidare varav slöjd är cirka 65%. Resterande del kan kombineras med annat ämne utifrån sökandes behörighet och verksamhetens behov. Samverkan kring undervisning på andra skolor kan också blir aktuellt.Övrig information
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Ett krav för arbete inom skolan är ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.
Intervjuer och urval kan komma ske löpande, du kan därför bli kontaktad före sista anmälningsdag. Varmt välkommen med din ansökan!
Registerkontroll
För vissa tjänster behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan bli aktuell. Du kan läsa mer om vilka verksamheter som omfattas på Polismyndighetens webbplats.
Säkerhetsprövning
Vid vissa tjänster genomförs en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagstiftningen. Om du blir aktuell för en sådan tjänst ska du genomgå och godkännas vid säkerhetsprövning. För vissa befattningar kan svenskt medborgarskap vara ett krav.Så ansöker du
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig att skicka in din ansökan via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Har du skyddad identitet, vänligen kontakta ansvarig rekryterare.
För att bli aktuell för anställning ska du vid intervjutillfället kunna:
Visa giltig ID-handling
Vid behov uppvisa kopia av betyg eller examensbevis
Styrka att du har rätt att arbeta i Sverige genom att uppvisa giltigt arbetstillstånd
Vid behov uppvisa giltigt körkort
Vid behov uppvisa giltig yrkeslegitimation Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härnösands Kommun
(org.nr 212000-2403)
871 40 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härnösands kommun Kontakt
Rektor
Helene Sjödin helene.sjodin@edu.harnosand.se +46611348712 Jobbnummer
9994599