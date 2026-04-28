Slöjdlärare inriktning trä- och metallslöjd
2026-04-28
Lärare i trä- och metallslöjd - bli en del av vårt engagerade team!
Från bra till ännu bättre - med din hjälp.
Friskolan Metis i Skara söker en lärare i slöjd som vill vara med och utveckla undervisningen i en skola där nytänkande, engagemang och elevfokus står i centrum.
Vi är en liten skolenhet med drygt 200 elever från förskoleklass till årskurs 9, där vi arbetar för att skapa en trygg och inspirerande lärmiljö. Hos oss är varje elev sedd, varje lärare betydelsefull och varje dag en möjlighet att utvecklas - både för elever och personal.
Vi tror på att "barn gör rätt om de kan" och arbetar för att ge varje elev rätt förutsättningar att växa, både kunskapsmässigt och personligt. Genom att utmana traditionella arbetssätt och tänka nytt inom undervisning, välmående och trygghet, skapar vi en skola där alla elever har rätt att lyckas.
Låter detta som en skola där du vill vara med och göra skillnad? Läs vidare!
Som lärare i slöjd på högstadiet kommer du att ha en central roll i elevernas utveckling och lärande.
I rollen får du möjlighet att:
Inspirera och utmana eleverna i deras lärande genom varierande undervisningsmetoder.
Samarbeta med engagerade kollegor för att utveckla skolans pedagogiska verksamhet.
Bidra till en trygg och stimulerande skolmiljö, där eleverna får möjlighet att utvecklas både akademiskt och socialt.
Vara en tydlig ledare och en lyhörd pedagog som ser varje elev och deras individuella behov.
Du arbetar nära ditt arbetslag för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen i enlighet med styrdokument och skolans vision. Rollen kräver uppfinningsrikedom, kreativitet och flexibilitet för att möta elevernas olika förutsättningar och skapa en lärmiljö där alla kan lyckas.
Är behörig lärare i slöjd.
Brinner för elevers lärande och utveckling och har en stark pedagogisk förmåga.
Har goda ledaregenskaper och kan skapa en trygg och inspirerande lärmiljö.
Är en lagspelare som värdesätter samarbete med kollegor och är prestigelös i din yrkesroll.
Är relationsskapande och har förmåga att bygga positiva och bärkraftiga relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Vill utvecklas inom din profession och bidra till skolans pedagogiska utveckling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Liten skola - stort hjärta: Här är vi ett tajt team som tillsammans skapar en trygg och inspirerande skola.
Mod att tänka nytt: Vi vågar utmana traditionella arbetssätt och prova nya metoder för att möta elevernas behov.
Engagerade kollegor: Vi har en positiv och stöttande arbetsmiljö där vi lär av varandra.
En skola där eleverna lyckas: Hos oss har varje elev rätt att nå sin fulla potential.
Omfattning: Deltid 25%
Tillträde: 3 aug 2026
Kollektivavtal: Ja (Almega)
Provanställning: Tillämpas
Låter detta som rätt tjänst för dig? Välkommen med din ansökan!
Vi ser fram emot att höra från dig och berätta mer om hur du kan bli en del av vårt team.
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Ansök via mejl: ansokanpersonal@friskolanmetis.se
Märk ansökan "Slöjd"
Har du frågor? Kontakta: Micael Gustafson, rektor Friskolan Metis, 0703-33 63 98
