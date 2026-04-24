Slöjdlärare i trä- och metall åk 3-9, Rolfstorps skola
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Vi söker nu en legitimerad lärare i trä- och metallslöjd till Rolfstorps skola 3-9. Du kommer att ingå i arbetslaget för åk 7-9. I arbetslaget får du möjlighet till stöd och utveckling tillsammans med kompetenta kollegor. Delta i kontinuerlig fortbildning. Du kommer, eventuellt, tillsammans med en kollega vara ansvarig för en klass i egenskap av mentor, klassföreståndare. Beroende på ämnesbehörighet finns möjlighet till heltid.
Arbetsuppgifter
Som lärare i trä- och metallslöjd hos oss har du ett viktigt uppdrag i att ge eleverna verktyg att utforska och kommunicera tankar och upplevelser genom olika material och hantverkstekniker. Du är även ansvarig för träslöjdssalen.
Du har en central roll i att skapa en trygg, utvecklande och motiverande miljö där vi tillsammans skapar bästa möjliga möte för lärande. Genom att planera, genomföra och följa upp din undervisning ger du eleverna förutsättningar att växa utifrån sina unika behov och mål. Hos oss är kommunikation och tillit grundläggande för att skapa en inspirerande lärmiljö där varje elev kan lyckas.
Vi erbjuder en arbetsplats där vi tillsammans tar ansvar för att skapa en hållbar arbetsmiljö där både elever och personal ges förutsättningar att växa.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Planera, leda och utvärdera undervisningen utifrån styrdokument och valda didaktiska strategier.
• Möta varje elev i sin kunskapsprogression och stärka deras kreativitet, nyfikenhet och självkänsla genom ett professionellt ledarskap.
• Utveckla stimulerande lärmiljöer som uppmuntrar till lärande, delaktighet och elevinflytande.
• Verka för en helhetssyn kring elevens skoldag genom nära samarbete med kollegor och vårdnadshavare.
• Delta aktivt i skolans systematiska kvalitetsarbete och bidra till ett formativt förhållningssätt i den pedagogiska vardagen.

Kvalifikationer
För oss är det viktigt att du har ett genuint engagemang för läraryrket och ser det som ett meningsfullt uppdrag att göra skillnad för barn och unga. Du är en trygg pedagogisk ledare som med värme och tydlighet ger vägledning och skapar den struktur som krävs för en trygg lärmiljö. För dig är samverkan med kollegor en förutsättning för framgång; du samarbetar prestigelöst för att tillsammans med andra utveckla verksamheten.
Du är skicklig på att bygga relationer och skapar förtroendefulla kontakter med både elever och vårdnadshavare. Du har en god fingertoppskänsla för gruppen, är flexibel, har didaktisk förmåga och anpassar dina metoder utifrån elevernas olika behov, kunskapsprogression och dagsform.
Vi söker dig som:
• Har lärarlegitimation med behörighet för undervisning i trä- och metallslöjd i åk 3-9.
• Har förmåga att vila din undervisning på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.
• Uppvisar skicklighet i att planera och följa upp verksamheten systematiskt utifrån givna ramar.
• God bedömningsförmåga för att följa upp elevers utveckling och ge konstruktiv feedback.
• Tydlig planeringsförmåga för att strukturera lektioner och arbetsområden.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete eller specifika ämnesdidaktiska kompetenser som berikar skolans undervisning.
Vänligen bifoga lärarlegitimation till din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321371".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare: Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249), https://varberg.se/pedagogvarberg
Norrgatan 25 (visa karta
)
432 80 VARBERG

Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Stefan Allert 0706-23 12 06
9873164