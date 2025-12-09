Slöjdlärare i trä och metall årskurs 4-9, Väröbackaskolan
2025-12-09
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Väröbackaskolan är en växande F-9 skola med 400 elever. Skolan ligger intill böljande sädesfält i samhället Väröbacka mellan Kungsbacka och Varberg. Det är viktigt för oss att arbeta för gemenskap och trivsel där vi tillsammans stärker elevernas lärande och inspirerar dem att uppnå sina drömmar.
Vi söker en behörig trä/metallslöjdslärare som vill undervisa i 4-9.
Vi strävar efter att hitta en person med rätt kombination av personlighet och kompetens. Rätt person för det här jobbet trivs i en verksamhet där man ser möjligheter i förändringar och har en vilja att göra saker bättre för dem vi är till för. Du är också genuint intresserad av att skapa, underhålla och vårda goda relationer med såväl kollegor som elever och vårdnadshavare.Kvalifikationer
Du är behörig lärare som brinner för att undervisa elever i mellan- och högstadiet. Du ska ha ett driv att hjälpa våra elever att utvecklas så långt som möjligt både socialt och kunskapsmässigt.
Vänligen bifoga referenser, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation till din ansökan.
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
