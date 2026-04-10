Slöjdlärare i hårda och mjuka material sökes till Ljungviksskolan
2026-04-10
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Ljungviksskolan är en av tre F-9 skolor i Gråbo. På skolan går 400 elever.
Hos oss finns glada barn och engagerade pedagoger. För oss är det viktigt att arbeta relationellt med eleverna men också att vi pedagoger ständigt tillsammans utvecklar undervisningen för att alla elever ska nå sin fulla potential.
Som slöjdlärare på Ljungviksskolan kommer du att arbeta tillsammans med ytterligare två ämneskollegor och arbeta i arbetetslaget praktiskestetiska ämnen.
På Ljungviksskolan har vi fina ändamålsenliga slöjdssalar. All undervisning sker i halvklass. Ljungviksskolan undervisar även Röselidsskolans elever år 6-9.
Skolan har bra kollektivtrafik förbindelser.
Arbetsuppgifter
Du kommer tillsammans med dina kollegor undervisa i slöjd i både hårda och mjuka material och behöver därför ha utbildning i båda.
Du kommer ha ansvar för att tillsammans med dina kollegor planera undervisning, undervisa och bedöma eleverna arbete.
Ni har också ansvar för salsvård.
I dagsläget ingår inte mentorskap i tjänsten, men självklart kommer du att behöva stötta och hjälpa elever och kontakta vårdnadshavare när en vårdnadshavare behöver information om slöjdämnet.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad lärare i slöjd.
För att trivas och växa tillsammans med oss på Ljungviksskolan behöver du ha ett stort eget driv och engagemang kring elever och dina ämnen men även vara en initiativrik, kreativ kollega som är mån om att tillsammans med dina kollegor skapa ordning och struktur i slöjdämnet för att det ska bli en trygg och kreativ plats för alla våra elever.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318592". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lerums kommun
(org.nr 212000-1447)
Bagges Torg (visa karta
)
443 80 LERUM Kontakt
Fackligt ombud Sveriges Lärare
Martina Brandin martina.brandin@lerum.se
9848544