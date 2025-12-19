Slöjdlärare åk 3-6, Sydvästens skolområde i Gislaveds kommun
Gislaveds kommun / Grundskollärarjobb / Gislaved Visa alla grundskollärarjobb i Gislaved
2025-12-19
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gislaveds kommun i Gislaved
, Borås
, Jönköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-19Beskrivning
Vill du ansvara för undervisningen i slöjd i vårt fina skolområde? Brinner du för att alla elever ska ges möjlighet att få lyckas? Då är DU rätt person för oss!
Välkommen till oss i Sydvästens skolområde! Hos oss finns för närvarande ca 220 elever från Förskoleklass till åk 6 fördelat på två mindre skolor med en mils avstånd.
Skolorna ligger i nära anslutning till naturen i två mindre orter, Klockargårdskolan i Broaryd samt Bureskolan i Burseryd.
Vi söker dig, en engagerad och positiv lärare i slöjd som brinner för att undervisa och utveckla våra elever. Du kommer att vara en viktig del av vårt skolområde och bidra till att skapa en inspirerande miljö.
Du använder modern teknik i arbetet med eleverna eftersom vi i Gislaveds kommun har lärplattor som en naturlig del i det pedagogiska arbetet.
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats. Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.Dina arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:
• ansvara för planering, undervisning och bedömning/betygssättning i båda slöjdarterna
• skapa en trygg och stimulerande lärmiljö
• samarbeta med kollegor och föräldrar för att stödja elevernas utveckling
• delta i skolans utvecklingsarbete
• ytterligare uppdrag på skolan utifrån skolans behov, ditt intresse samt anställningsgrad
Tjänsten anpassas efter skolans och elevernas behov samt din behörighet, ditt intresse och din erfarenhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad slöjdlärare. Du ser alla elever och deras olikheter som en tillgång och har en god förmåga att utveckla hållbara relationer med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor. Du är flexibel och lösningsfokuserad och trivs med ett kollegialt lärande.
Vi söker dig som är drivande i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet kring elevens lärande och mående.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga samarbetsforum. Du bemöter alla med respekt och vänlighet och tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Lärarlegitimation krävs för en tillsvidareanställning.
Intervjuer sker fortlöpande under rekryteringstiden.
Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut tas.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/484". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Sydvästerns skolområde F-6 Kontakt
Eva-Lena Wass 0371-81826 Jobbnummer
9656016