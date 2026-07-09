Slöjd/ estetisk verksamhet lärare till anpassad grundskola
Ale kommun / Grundskollärarjobb / Ale Visa alla grundskollärarjobb i Ale
2026-07-09
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Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Anpassad grundskola i Ale ligger i Älvängen. Den är fördelad på tre skolenheter åk 1-6, med fritidshem, som är belägen på Kronaskolan samt Orion på Skolvägen och åk 7-9 på Aroseniusskolan. Vi har goda kommunikationer till Göteborg och naturen runt knuten. Skolorna är naturskönt belägna i Älvängen. Det går cirka 65 elever på skolan. Vårt elevhälsoteam består av rektor, specialpedagog, skolkurator, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska och skolpsykolog. Vårt enhetsmål är att genom en tydlig ansvarsfördelning, tillitsbaserad styrning och ledning, öka kvaliteten i undervisningen för elevernas lärande. Vi är en arbetsplats som uppmuntrar till att pröva nya vägar, vi är intresserade av utveckling i alla former och har mod att vara nytänkande. Vi brinner för alla former av kommunikation, och vågar öva och pröva nya alternativa och kompletterande hjälpmedel. Allt för att ge varje elev möjlighet att delta i sin utveckling och lärande.
Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande i syfte att utveckla kvaliteten i verksamheten. Vi genomför kompetensutveckling, delger ny kunskap inom det specialpedagogiska området till personal på skolenheten samt arbetar aktivt med hela skolans lärmiljöer.
Nu söker vi dig som vill vara med i vårt team.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Som lärare på anpassad grundskola bedriver du en kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. När lusten finns, är det lätt att lära. Därför vill vi att du jobbar med variation i undervisningen och stort engagemang för att varje elev ska hitta sin energi.
Du undervisar i alla stadier och i ämnesområden samt ämnen.
I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget som du tillhör. Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar i skolans utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i slöjdämnet. Vi ser gärna att du har behörighet i ytterligare något ämne och kommer anpassa schemat utifrån de ämnesbehörigheter du har. Vi är intresserade av dig som har höga ambitioner och som gärna arbetar för gemensamma mål och visioner. Du är en lagspelare som gillar samverkan och ett elevdemokratiskt arbetssätt. Du har en god förmåga att skapa och upprätthålla relationer med både barn, ungdomar och vuxna. Du är tydlig i ditt ledarskap och trygg i din yrkesroll gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor. Du reflekterar över metoder och arbetssätt och strävar efter att utvecklas som lärare. Du har också god vana av och kännedom om att arbeta med relevanta digitala verktyg. Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag.
Vi ser att du har vana av arbete med elever med behov av AKK, alternativt kompletterande kommunikation, samt har en förmåga att tolka sociala interaktioner och signaler hos eleverna. Vidare ser vi att du är en vuxen förebild, samt är trygg och tillitsskapande med ett professionellt och lågaffektivt förhållningssätt.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med TAKK. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighetÖvrig information
Giltigt utdrag från belastningsregister ska visas upp, via digital brevlåda via mejl eller till ansvarig rekryterare när ni träffas i slutfasen (utdraget ska vara giltigt inom 1 år)
Ansökningsblanketten hittar du här: Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten
Vår värdegrund bygger på att tillsammans tar vi ansvar och skapar förtroende. Vi är måna om att våra medarbetare i Ale mår bra och erbjuder där det är möjligt flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag samt förmånliga kollektivavtal. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Tillsammans skapar vi möjligheter, här finns en plats för alla och vi har nära till varandra.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: Jobba i Ale kommun | Ale kommun
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale Kommun
(org.nr 212000-1439), https://ale.se/
Ale torg 7 (visa karta
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449 31 NÖDINGE Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Fackliga representanter nås via Kontaktcenter 0303-703000 Jobbnummer
9998419