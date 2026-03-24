Slipare/gradare till företag i Trollhättan
Publiceringsdatum2026-03-24Om tjänsten
Ikett Personalpartner söker slipare/gradare för uppdrag hos kund i Trollhättan.Dina arbetsuppgifter
Ditt huvudsakliga ansvar kommer att vara att slipa och grada metallprodukter för att säkerställa att de uppfyller höga kvalitetsstandarder. Du kommer att använda olika slipverktyg och maskiner samt utföra visuella kontroller och kvalitetskontroller. Arbetet sker både enskilt och i grupp.Kvalifikationer
• Tidigare erfarenhet av arbete som slipare eller gradare
• God förståelse för olika slip- och gradtekniker
• Erfarenhet av att arbeta med metallbearbetning
• B-körkort och bil
Meriterande
• Truckkort
• Traverskort
Önskad starttid: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstider: 2-skift
Tjänsten är en inhyrning via Ikett Personalpartner under 6 månader med goda möjligheter till anställning hos kund därefter.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.Om företagetProfil
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med bemanning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
