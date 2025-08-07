Slättbergsskolan söker lärare i Trä- och metallslöjd.
2025-08-07
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Om verksamheten
Slättbergsskolan ligger i centrala Trollhättan och har i dagsläget ca 165 elever från årskurs 7 till 9.
Skolan är en profilskola med musikinriktning och har med sina nya lokaler alla förutsättningar till en modern och tidsenlig undervisning. Under de senaste året har utvecklingsarbetet på skolan fokuserats på att skapa en hälsofrämjande skola som på bästa sätt kan möta våra elever.
Alla lektioner på Slättbergsskolan skall kännetecknas av studier och trygghet och vi lägger stor vikt vid förmågan att skapa goda och trygga relationer.
Nu söker vi en lärare i Trä- och metallslöjd.
Hos oss på Slättbergsskolan kommer du att vara del av ett drivet kollegium med elevernas utveckling och välbefinnande i fokus. Undervisningen delas mellan vår skola och den närbelägna Hjortmosseskolan åk 4-6. Det är också från den skolan de flesta eleverna på 7-9 kommer ifrån vilket ger goda möjligheter att följa eleverna över tid. Du kommer utöver undervisning i slöjd också att vara en del i arbetslagets arbete för att skapa förutsättningar för lärande. Du kommer även att fungera som mentor för ett antal elever. Genom att systematiskt följa upp elevernas kunskapsutveckling bidrar du också i arbetslagets arbete tillsammans med EHT för att ge våra elever goda förutsättningar för fortsatta studier.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad grundskollärare med behörighet i Trä- och metallslöjd. Du är en trygg och relationsskapande ledare i klassrummet med förmågan att skapa en lärandemiljö där varje elev kan utvecklas optimalt. Som lärare hos oss bedriver du ett arbete som sätter elevens lärande i centrum.
Du är en engagerad lärare som kan inspirera och motivera eleverna i deras kunskapsutveckling. Du har positiva förväntningar på eleverna och har förmåga att kommunicera dessa i en motiverande anda. Du är van att följa upp resultatet av din undervisning och systematiskt utveckla denna för att eleverna ska nå så långt som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsinformation
Utdrag ur Belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
