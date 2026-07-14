Slambilschaufför Med C-Körkort Sökes Till Ssam I Lessebo!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Lessebo Visa alla fordonsförarjobb i Lessebo
2026-07-14
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Är du en ansvarsfull C-chaufför som trivs med ett självständigt och fysiskt arbete? Nu söker vi, på uppdrag av SSAM, en slambilschaufför till ett cirka ettårigt vikariat i Lessebo. Introduktion och upplärning startar vecka 34 inför uppdragets start.
Som slambilschaufför hos SSAM ansvarar du för insamling och transport av slam i Lessebo och Tingsryds kommun. Arbetet är varierande och innebär att du planerar och genomför dina arbetsuppgifter självständigt samtidigt som du samarbetar nära dina kollegor. Du utför daglig tillsyn och skötsel av fordon, påbyggnad och utrustning för att säkerställa en säker och effektiv drift.
I rollen har du daglig kontakt med kunder och är en viktig representant för SSAM. Därför är det viktigt att du har ett professionellt och serviceinriktat bemötande samt trivs med att skapa goda kundrelationer. Du rapporterar även eventuella avvikelser och bidrar till att verksamheten håller hög kvalitet.
För att ge dig en trygg start i rollen börjar du från vecka 34 med introduktion och upplärning tillsammans med en erfaren chaufför. Vikariatet startar vecka 36 och löper inledningsvis under cirka ett år.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen hanteras av StudentConsulting men att du blir anställd direkt av SSAM. Som en del av rekryteringsprocessen kommer du att genomföra personlighetstestet ADEPT-15. Din ansökan blir komplett först när testet är genomfört. Alkohol- och drogtest ingår också i rekryteringsprocessen.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har C-körkort, giltigt YKB och utbildning för bakgavellyft. Du har erfarenhet av att köra lastbil och känner dig trygg bakom ratten, gärna även på mindre vägar. Eftersom arbetet är fysiskt krävande ser vi att du har god fysik och trivs med att arbeta utomhus i varierande väderförhållanden. Du har också goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Som person är du ansvarsfull, lösningsorienterad och självgående. Du trivs med att planera ditt eget arbete, tar egna initiativ och har ett gott säkerhetstänk. Samtidigt är du serviceinriktad och har lätt för att skapa förtroende i mötet med kunder och kollegor. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som vill bidra till ett gott samarbete och en positiv arbetsmiljö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Västra Esplanaden 9B (visa karta
)
352 31 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Kenan Karic vaxjo@studentconsulting.com Jobbnummer
10002432