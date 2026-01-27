Slakthusområdets gymnasium söker lärare inför skolstart HT 2026
2026-01-27
Vill du vara med och skapa en skola från grunden?
Slakthusområdets gymnasium öppnar i augusti 2026 i Stockholms nyaste stadsdel.
Vi startar med cirka 250 elever i årskurs 1 och beräknas vara fullt utbyggd med 800 elever till år tre. Skolan är helt nybyggd med studieanpassade lokaler och erbjuder tre program: Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Försäljnings- och serviceprogrammet. Att arbeta på Slakthusområdets gymnasium innebär att du får vara med i uppbyggandet av skolan. Här finns möjligheten att påverka strukturer, arbetssätt, kultur och traditioner.
Inför skolstarten i augusti söker vi lärare i följande ämnen; företagsekonomi, juridik, handel, försäljning, svenska, engelska, tyska, franska, spanska, samhällskunskap, religion, historia, sociologi, matematik, naturkunskap samt idrott och hälsa.
Vår vision är att vara en skola som förenar nyfikenhet, kreativitet och entreprenörskap. Vi tillämpar en varierad undervisning med verklighetsnära fallstudier och projekt i nära samarbete med våra externa partners. Hos oss utvecklas eleverna i en trygg miljö med höga förväntningar och ett starkt elevnära förhållningssätt. Läs mer på; https://slakthusomradetsgymnasium.stockholm/
Vill du veta mer om Slakthusområdets gymnasium?
Tisdagen den 3 februari kl. 17-19 har vi en informationsträff för dig som är nyfiken på hur det är att jobba på en nystartad skola och på Slakthusområdets gymnasium. Informationsträffen hålls i Aulan på Campus Konradsberg. Vi bjuder på enkel fika från kl. 17, vår information börjar kl. 17.30. Välkommen! Anmäl dig till therese.albertsson.rosell@edu.stockholm.se
Publiceringsdatum2026-01-27
Som lärare ansvarar du för att:
Planera, genomföra och följa upp undervisning enligt gällande styrdokument.
Skapa en trygg, strukturerad och studiefokuserad lärmiljö.
Vara mentor och stötta elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling.
Arbeta i ämneslag och programlag samt delta aktivt i skolans utvecklingsarbete.
Kvalifikationer
Lärarlegitimation med gymnasiebehörighet i något eller några av ämnena; företagsekonomi, juridik, handel, försäljning, svenska, engelska, tyska, franska, spanska, samhällskunskap, religion, historia, sociologi, matematik, naturkunskap samt idrott och hälsa.
Du har ett stort intresse och erfarenhet av att utveckla din egen undervisning och bidra till ett reflekterande samtalsklimat i kollegiet kring undervisning.
Du ser fördelar med och har erfarenhet av samarbeten och att bidra till gemensamma lösningar och du förstår din roll i hela skolans utveckling.
Du har ett stort engagemang för unga människor och deras lärande.
Genom ditt ledarskap skapar du struktur, studiero och tydliga ramar för eleverna.
Din undervisning är varierad, verklighetsnära och anpassad utifrån elevernas förutsättningar.
Du ser relationsskapande som en självklarhet och du tillämpar ett elevnära arbetssätt.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
är engagerad, nyfiken och vågar pröva nya idéer.
vill arbeta på en skola där både struktur och kreativitet värderas högt.
trivs i en miljö där man samarbetar och bygger saker tillsammans.
har förmåga att både ta initiativ och bidra till en gemensam arbetskultur.
vill vara med och skapa en skola där elever känner sig trygga, sedda och motiverade.
Ansökan och tillsättning
Välkommen med din ansökan senast den 15 februari. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Vi kan komma att använda oss av arbetsprov. Inom Stockholms stad arbetar vi utifrån heltid som norm, vilket betyder att kombinationen av dina behörigheter kan komma att bli avgörande i den slutliga bedömningen. Tjänsterna kan i undantagsfall vara lägre än 100% beroende på sökandes ämneskombination. Samtliga tjänsterna är tillsvidareanställningar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
