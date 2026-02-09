Slakthusområdets gymnasium söker förstelärare i undervisningsutveckling
2026-02-09
Slakthusområdets gymnasium söker förstelärare i undervisningsutveckling
Slakthusområdets gymnasium öppnar i augusti 2026 i Stockholms nyaste stadsdel.
Vi startar med cirka 250 elever i årskurs 1 och beräknas vara fullt utbyggd med 800 elever till år tre. Skolan är helt nybyggd med studieanpassade lokaler och erbjuder tre program: Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Försäljnings- och serviceprogrammet. Att arbeta på Slakthusområdets gymnasium innebär att du får vara med i uppbyggandet av skolan. Här finns möjligheten att påverka strukturer, arbetssätt, kultur och traditioner.
Vår vision är att vara en skola som förenar nyfikenhet, kreativitet och entreprenörskap. Vi tillämpar en varierad undervisning med verklighetsnära fallstudier och projekt i nära samarbete med våra externa partners. Hos oss utvecklas eleverna i en trygg miljö med höga förväntningar och ett starkt elevnära förhållningssätt. Läs mer på; https://slakthusomradetsgymnasium.stockholm/
Din roll
Inför skolstarten i augusti söker vi en förstelärare i undervisningsutveckling. Uppdraget är att systematiskt utveckla undervisningen i enlighet med skolans vision om en varierad undervisning så som ämnesövergripande projekt, case- och problembaserad undervisning. Fokus för uppdraget kan komma att ändras över tid. Uppdraget kan gälla hela skolan, delar av skolan eller enskilda ämnen. I tjänsten ingår även undervisning samt mentorskap.
Uppdraget innebär att tillsammans med skolledningen bidra till utvecklingen av en ny skola. Som förstelärare leder du undervisningsutveckling, stöttar kollegor, deltar i skolans övergripande utvecklingsarbete och ingår i den pedagogiska ledningsgruppen. Rollen innebär att sprida goda arbetssätt, stärka kollegor, samverka med elever och externa aktörer samt verka för en trygg lärandemiljö och en positiv skolutvecklingskultur.
Du bidrar särskilt till att:
Utveckla och synliggöra undervisning, lärande och elevers studieresultat.
Främja hela skolans och alla elevers utveckling samt följa upp kunskapsresultat på skolnivå.
Säkerställa att undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Stärka kollegialt lärande, professionell utveckling och en trygg lärandemiljö där alla elever kan lyckas.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa på gymnasiet och kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet.
Vidare vill vi att du:
Har lärarbehörighet på gymnasienivå i minst två ämnen.
Du har tidigare erfarenhet från att undervisa i och utveckla undervisning utifrån ämnesövergripande projekt och/eller case/fallstudier och/eller problembaserat lärande. Vi ser det som meriterande om du har arbetat med flera av dessa undervisningsformer.
Du har erfarenhet av att leda kollegialt lärande och förmåga att leda och inspirera kollegor i utvecklingsarbete.
Du har erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete och har god kompetens när det gäller analysarbete.
Mycket god förmåga att utforma undervisningen i överensstämmelse med läroplaner, ämnesplaner och rådande kunskapskrav.
Visat en särskilt god förmåga att förbättra elevers studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.
Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt samt är en tydlig ledare i klassrummet. Du värdesätter och skapar goda förutsättningar för samarbete och skapar goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har ett stort intresse av att utveckla vår nystartade verksamhet med allt vad det innebär av flexibilitet, tålamod, kreativitet och organisationsförmåga. Du har en holistisk syn på skolans verksamhet och är med och tar ansvar för hela skolans utveckling.
Välkommen med din ansökan senast den 23 februari 2026. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Vi kan komma att använda oss av arbetsprov. I ansökan skall visas att såväl minimikraven som kraven på dokumenterat yrkesskicklig lärare uppfyllts. Inom Stockholms stad arbetar vi utifrån heltid som norm, vilket betyder att kombinationen av dina behörigheter kan komma att bli avgörande i den slutliga bedömningen. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Har du redan sökt en tjänst hos Slakthusområdets gymnasium behöver du skicka in en ny ansökan för denna tjänst.
