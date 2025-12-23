Slaktare och styckare i litet företag med Gårdsbutik
Naturgården Västkött AB / Slaktarjobb / Kungsbacka
2025-12-23
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige
Naturgården söker slaktare, styckare.
Vi söker dig som kan eller har goda möjligheter att lära sig slakta och stycka.
Arbetet omfattar slakt och styckning och arbeten där omkring. På en liten arbetsplats som denna är arbetet varierande och man är med och tar ansvar.
Vi är cirka sju personer som arbetar här med slakt, styckning, chark och försäljning i blad annat vår gårdsbutik.
Vi arbetar i nya och moderna lokaler på landet strax utanför Kungsbacka.
Vi arbetar ekologiskt och hållbart genom hela verksamheten. Vi är godkända för att slakta och förädla kravgodkända djur. Vi har även viltmottagning.
Det viktiga för oss är inte att du kan allt när du börjar jobba här men att du har viljan och förmågan att lära dig!
Tidigare meriter är givetvis en stor fördel.
Vi söker dig som har fallenhet för yrket, är rask och har känsla för kvalitet. Du ska vara samarbetsvillig och uppskatta de goda kollegor vi har här.
Vi tror att detta är en riktigt bra möjlighet för den som passar för jobbet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
E-post: info@naturgarden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "slaktare, styckare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Naturgården Västkött AB
(org.nr 556264-5522)
Bröndomevägen 170 (visa karta
)
434 79 VALLDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Claes-Erik Bergstrand 0736843124 Jobbnummer
9663400