Slagverkspedagog / Trumlärare Kävlinge Kulturskola, Kävlinge kommun
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2026-07-10
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Vill du väcka musikglädje hos barn och unga och samtidigt utveckla din egen undervisning? Nu söker vi en slagverkspedagog som vill vara med och forma framtidens kulturskola i Kävlinge.Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Hos oss blir du en del av ett kreativt team. Du undervisar enskilt och i grupp och möter elever i olika åldrar och på olika nivåer. Du får en viktig roll i att utveckla slagverksämnet, företrädesvis trumset och bidra till att fler elever upptäcker och utvecklar sitt musicerande.
Du arbetar tillsammans med ett engagerat och kompetent kollegium där vi gärna samarbetar och delar idéer. Samtidigt har du stor frihet att planera din undervisning och utveckla ditt ämne. Vi är också i en utvecklingsfas där nya arbetssätt, som digital undervisning, kan bli aktuella framöver.
Arbetstiden är främst förlagd till eftermiddag och kväll. Helgarbete kan förekomma.
Är du den vi söker?
Du är relationsskapande, kommunikativ och kreativ. Du har lätt för att samarbeta och bidrar till ett öppet och positivt arbetsklimat. Samtidigt är du självständig och tar ansvar för ditt arbete. Du är lyhörd i mötet med elever och anpassar din undervisning för att skapa motivation och utveckling.
För tjänsten krävs examen slagverkspedagog eller motsvarande. Det är meriterande om du har erfarenhet från kulturskola eller liknande verksamhet, bred genrekompetens och B-körkort.
Vi erbjuder en kreativ och inspirerande arbetsplats där du får möjlighet att påverka, utvecklas och göra verklig skillnad för våra elever.
Om anställningen
Urval kommer ske löpande.
Innan anställning hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Utdraget vi efterfrågar är "Skola eller förskola" och du behöver själv begära ut utdraget som du hittar på polisens hemsida: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (polisen.se)
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Det snabbaste sättet för att få sitt utdrag är att använda e-tjänsten och beställa det online med BankId.
Du behöver även visa upp pass eller nationellt ID-kort utfärdat av polis på intervjun.
Välkommen, eller som vi säger i Kävlinge - 100% välkommen, till Kulturskolan!
Hos oss arbetar du tillsammans med ett drygt tjugotal andra pedagoger i ett arbetslag med mycket bra stämning. Vi undervisar i musik, teater, trolleri, direktsändning och film, serieteckning samt fantasi och färg. Vi har närmare 800 unika elever i den frivilliga verksamheten.
Undervisningen sker på många olika platser i kommunen och är upplagd både som individuell undervisning och gruppundervisning. Vi har både egna lokaler och lokaler som vi delar med grundskolan. Regelbundna uppspel och evenemang är en del av vardagen och vi strävar efter att vara till glädje för alla kommuninvånare.
Kulturskolan ingår i sektor arbetsliv och fritid som innefattar fritid och kultur, arbetsmarknad och integration, gymnasium och vuxenutbildning samt individ- och familjeomsorg.
För att våra medarbetare ska må bra ger vi bidrag till friskvård. Av samma anledning är kommunen en rökfri arbetsplats.
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kävlinge Kommun
(org.nr 212000-1058), https://www.kavlinge.se/
Östra stationstorget 1 (visa karta
)
244 80 KÄVLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor Arbetsliv och fritid, Fritid, Kulturskola Kontakt
Administratör
Frida Bokor frida.bokor@kavlinge.se 046-2804296 Jobbnummer
9999572