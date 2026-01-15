Slå rot i en säsong som kyrkogårdsarbetare i Halmstads församling
2026-01-15
Som kyrkogårdsarbetare i Halmstads församling blir du en del av ett stort team av medarbetare som dagligen hjälper människor. Här får du arbeta praktiskt med att hålla kyrkogårdens gröna miljöer vackra och tillgängliga för besökande. Halmstads församling är huvudman för begravningsverksamheten, vilket är området där du är placerad. Sammanlagt ansvarar vi för fem kyrkogårdar runt om i församlingen, i arbetet utgår vi från Västra kyrkogården. Vi tror mycket på utbildning hos vår personal och har välanpassade lokaler för arbetet. Därtill har vi även en modern maskinpark som underlättar det fysiska arbetet.
Vad kan vi erbjuda dig?
I rollen som säsongare hos oss kan du förvänta dig spännande och omväxlande arbetsuppgifter i grön miljö. Förutom att arbeta med sedvanlig trädgårds- och parkskötsel (såsom maskinhantering, gräsklippning, trimmning, häcklippning, lövhantering och gravskötsel) har vi även större projekt som utvecklar vår verksamhet. Du kommer även ha stor kontakt med besökare på kyrkogården.
Vad innebär rollen?
Vi söker dig som är strukturerad och lösningsfokuserad med ett intresse för trädgårdsskötsel och utemiljö. Det är viktigt att du är en social, driven och en engagerad person som gillar att hugga i där det behövs, du ser även flexibilitet som något roligt och lärorikt. Vi värdesätter prestigelöshet mot arbetsledningen, samarbetsförmåga, samt lojalitet mot både arbetsuppgifter och medarbetare. Som kyrkogårdsarbetare behöver du vara bekväm med att hantera maskiner, arbeta självständigt, ta eget ansvar och vara delaktig. Rollen innebär att arbete kommer ske utomhus, oavsett väder. Arbetet innebär att du kommer träffa människor i sorg, vilket behöver hanteras på ett respektfullt sätt som medmänniska. Arbetet sker i en politiskt styrd organisation, vilket kräver lojalitet mot fattade beslut. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet vid tillsättningen av tjänsten.
KRAV:
B-körkort för manuell växellåda. Arbetet kräver förflyttning mellan arbetsplatserna på allmänna vägar.
Utbildning inom den gröna sektorn (så som växtkunskap och anläggningsarbeten) eller erfarenhet som bedöms som likvärdig av arbetsgivaren.
Goda kunskaper i svenska såväl tal som skrift.
God fysik - krävs för att klara arbetet.
Goda kunskaper i modern datormiljö och smartphone.
Du bidrar till trivsel genom glädje och skratt på vår arbetsplats.
Du har goda referenser från liknande arbete.
MERITERANDE:
BE-körkort.
Förarbevis och erfarenhet av: hjullastare och redskapsbärare.
Körkort för motorsåg A+B, röjsåg.
Maskinkunskap och arbete från mobil arbetsplattform.
IT-kunskap: Teams, Office-paketet.
Vana att arbeta med skötselmanual, tidplan samt arbetsorder.
ÖVRIGT:
Halmstads församling är en rökfri arbetsplats.
Friskvårdsbidrag erbjuds.
Arbetstid: Vardagar 07-16.
Vi följer Svenska kyrkans avtal.
Halmstads församling tog emot Regnbågsnyckeln 2023 - för sitt arbete att bli en mer inkluderande kyrka som har viljan att arbeta aktivt för mångfald och öppenhet.
TILLTRÄDE:
1/4-31/10 2026.
UPPLYSNINGAR:
Kyrkogårdschef Diana Pettersson, 035-282 20 40
HR-ansvarig Håkan Wallentin, 035-282 21 24
Kommunals representant Kristina Nilsson, 010-442 95 95
Ansökan senast den 8 februari 2026.
Tillträde: Snarast möjligt eller enligt överenskommelse
Du är välkommen att skicka ditt personliga brev och CV till: halmstads.forsamling@svenskakyrkan.se
(säkerställ att du får en bekräftelse på att vi mottagit ditt mail) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: halmstads.forsamling@svenskakyrkan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads församling
(org.nr 252004-8493), https://www.svenskakyrkan.se/halmstad
Karlsrovägen 29 (visa karta
)
302 34 HALMSTAD Arbetsplats
Kyrkogården Västra Jobbnummer
9686749