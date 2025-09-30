Skylt- och produktionsmontör till SG Access i Halmstad
Skylt- och produktionsmontör till SG Access i Halmstad
"Jobbtjänster AB" har fått uppdraget att rekrytera skyltmontör till SG Access.
Vill du arbeta med spännande och varierande uppdrag inom skylt- och produktionsmontage? Nu söker SG Access en ny kollega till sitt team i Halmstad - en roll där du får kombinera tekniskt arbete med praktiskt hantverk och bidra till produkter som gör verklig skillnad för människor.
Om företagetSG Access har sedan år 2000 utvecklat och tillverkat produkter med fokus på tillgänglighetsanpassad skyltning. Vår specialitet är taktila skyltar och kartor med relieftext och punktskrift, men vi arbetar även med dekor, print, gravyr, fräsning, laserskärning, bockning, svetsning och ytbehandling i en mängd olika material. Våra uppdrag sträcker sig från små plastskyltar till stora fasadskyltar och markskyltar. Vi är idag åtta personer i organisationen som arbetar tätt tillsammans, där var och en bidrar med sin unika kompetens. Nu vill vi förstärka teamet med en skylt- och produktionsmontör som kan hjälpa oss ta nästa steg framåt.
Om tjänstenSom skylt- och produktionsmontör hos SG Access får du en bred och varierad roll med både produktion och montage. Du kommer bland annat att:
• montera skyltar både ute hos kund och i vår egen produktion.
• hämta och leverera material och produkter hos leverantörer och kunder.
• kapa och slipa profiler och aluminium.
• efterbearbeta tillverkade skyltar
• tillverka skyltar, exempelvis genom fräsning och gravyr.
Tjänsten är en heltidstjänst med placering i Halmstad. Arbetstider: vardagar kl. 07.00-16.00. Start i början av 2026 eller enligt överenskommelse.
Vem vi sökerVi tror att du är en person som är:
• ansvarsfull, noggrann och van att arbeta både självständigt och i team.
• tekniskt intresserad och har lätt för att förstå ritningar.
• flexibel, lösningsorienterad och engagerad i ditt arbete.
• positiv och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av montage, produktion eller liknande hantverksarbete. Vi ser också gärna att du är nyfiken och har lätt för att lära dig nya moment.
Krav: B-körkort.
Plus (men inget krav): elbehörighet.
Vi erbjuderHos oss får du arbeta i ett litet, sammansvetsat team med stor kunskap inom skyltar och tillgänglighet. Du får möjlighet att utvecklas, lära nytt och bidra till produkter som gör samhället mer inkluderande.
AnsökanSista dag att ansöka är 17 oktober 2025. Observera att vi håller intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Om Jobbtjänste Jobbtjänster är ett engagerat rekryteringsföretag som hjälper företag att hitta rätt personal - snabbt, träffsäkert och med hjärtat på rätt plats. Vi tror på personlig kontakt, lokal närvaro och ett jobb för alla
