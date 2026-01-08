Skyddsvakter till Securitas Sundsvall - sommarjobb
2026-01-08
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Vill du bli en av våra tusentals nya medarbetare inför sommaren 2026 med goda möjligheter till fortsatt anställning och arbete året runt?
Kan du se dig själv i säkerhetsbranschen? Det kan vi! Ta på dig uniformen tillsammans med oss och upptäck en samhällsviktig verksamhet med en härlig gemenskap och goda utvecklingsmöjligheter. Om du blir anställd och inte redan är utbildad skyddsvakt bekostar Securitas din utbildning.
Då tjänsten är ett sommarvikariat önskar vi att du är tillgänglig för arbete under juni, juli och augusti månad. Securitas tilldelar dig ett schema så du i god tid kan planera din sommar med både jobb och härliga aktiviteter! Oavsett om du vill jobba dag eller natt, i högt tempo eller lugn miljö har Securitas arbetet för dig.
Som skyddsvakt är din främsta uppgift att leverera trygghet ute hos våra kunder. Detta gör du exempelvis i en bevakningscentral eller vid en inpasseringskontroll. Som skyddsvakt har du större befogenheter än en väktare och jobbar ofta i nära samarbete med våra kunders personal med objekt som har avgörande betydelse för Sveriges säkerhet.
Arbetet är självständigt och upplevs ofta som fritt, men med ett stort ansvar.
Arbetsuppgifterna är högst varierande och som skyddsvakt kan du jobba både inom- och utomhus, natt eller dag. Arbetspassens längd skiljer sig åt, men förläggs ofta i 12-timmarspass. Då vi är en verksamhet som är igång årets alla dagar är det vanligt med arbete varannan helg.
Du kommer till exempel att:
Hantera ärenden inom ditt uppdragsområde
Säkerställa att inga obehöriga äger tillträde till objekten
Bemanna stationära objekt vid behov
Tjänsten passar dig som gillar att jobba med människor och hjälpa dem i deras vardag. Vill du bli en del av ett sammansvetsat gäng, är detta tjänsten för dig.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kvalifikationer
Civil eller militär skyddsvaktsutbildning; har du genomfört skyddsvaktsutbildning hos Försvarsmakten inom ramen för Försvarsmaktens grundutbildning (GMU) så kan denna valideras för civilt bruk. Skyddsvaktsutbildningen, samt GMU, ska vara genomförd 2016 eller senare och ditt utbildningsbevis får inte vara äldre än fem år vid ansökningstillfället
Har godkända betyg i svenska och engelska från gymnasiet
B-körkort
Svenskt medborgarskap
Godkänd vid säkerhetsprövning
Meriterande om du även har:
HAS-utbildning
Fullständig väktarutbildning, VU1 och VU2
Tidigare erfarenhet av arbete med bevakning av skyddsobjekt, annan bevakning eller säkerhetsarbete.
Vi söker en person med integritet, mognad och förmåga att ta ansvar - både för sin egen och andras säkerhet. Du har en naturlig fallenhet för struktur och ordning, och en vaksamhet som andra litar på. Det här är en tjänst för dig som har livet och erfarenheten i ryggen, och som nu är redo att använda det till att göra skillnad.
Det här är inte ett vanligt jobb - det är ett uppdrag i tjänst för samhället. Är du den vi söker?
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
För denna tjänst kommer du att träffa vår kollega Hubert - ett AI-stöd vi använder i rekryteringsprocessen. Hubert hjälper oss att få en bättre bild av dina erfarenheter, kunskaper och hur du agerar i olika situationer.
Syftet med Hubert är att bidra till en mer rättvis och likvärdig bedömning i den inledande intervjun. Lägg därför gärna lite extra omtanke på dina svar. Genom att använda Hubert kan vi också säkerställa att alla som uppfyller grundkraven får möjlighet till en intervju, vilket annars kan vara svårt när det är många sökande.
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: Erik.Hallander@securitas.se
Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till rekryterare: Johan.Albiin@securitas.se
Tjänsten är en behovsanställning med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6mån provanställning
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 15 mars 2026
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetarförbundet.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se
