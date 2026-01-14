Skyddsvakt till Securitas Stockholm Norrort - Sommarjobb
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Vill du bli en av våra tusentals nya medarbetare inför sommaren 2026 med goda möjligheter till fortsatt anställning och arbete året runt?
Kan du se dig själv i säkerhetsbranschen? Det kan vi! Ta på dig uniformen tillsammans med oss och upptäck en samhällsviktig verksamhet med en härlig gemenskap och goda utvecklingsmöjligheter. Om du blir anställd och inte redan är utbildad skyddsvakt bekostar Securitas din utbildning.
Då tjänsten är ett sommarvikariat önskar vi att du är tillgänglig för arbete mellan v 23-33. Är du inte redan utbildad skyddsvakt kommer även utbildning att ske under våren - ca 2 veckor, där du behöver vara tillgänglig under dessa veckor och 100% närvarande under utbildning.
Securitas tilldelar dig ett schema så du i god tid kan planera din sommar med både jobb och härliga aktiviteter! Oavsett om du vill jobba dag eller natt, i högt tempo eller lugn miljö har Securitas arbetet för dig.
Som skyddsvakt är din främsta uppgift att leverera trygghet ute hos våra kunder. Detta gör du exempelvis i en bevakningscentral eller vid en inpasseringskontroll. Som skyddsvakt har du större befogenheter än en väktare och jobbar ofta i nära samarbete med våra kunders personal med objekt som har avgörande betydelse för Sveriges säkerhet. Som tjänstgörande skyddsvakt hos våra kunder så är man vapenbärande, vilket ställer lite högre krav på dig som sökande. Efter en eventuell skyddsvaktsutbildning kommer du även att utbildas i hand eld vapen. Där godkänd uppskjutning är ett krav.
Arbetet är självständigt och upplevs ofta som fritt, men med ett stort ansvar.
Placeringsort: Stockholm, Kungsholmen, Kista, Solna.
Arbetsuppgifterna är högst varierande och som skyddsvakt kan du jobba både inom- och utomhus, natt eller dag. Arbetspassens längd skiljer sig åt, men förläggs ofta i 12-timmarspass. Då vi är en verksamhet som är igång årets alla dagar är det vanligt med arbete varannan helg.
Du kommer till exempel att:
Hantera ärenden inom ditt uppdragsområde
Säkerställa att inga obehöriga äger tillträde till objekten
Bemanna stationära objekt vid behov
Tjänsten passar dig som gillar att jobba med människor och hjälpa dem i deras vardag. Vill du bli en del av ett sammansvetsat gäng, är detta tjänsten för dig.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kravspecifikation
Godkända betyg i svenska och engelska från första året i gymnasiet
B-körkort
Svenskt medborgarskap
Bli godkänd vid säkerhetsprövning (genomförs via Securitas)
Meriterande om du
har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare
har en civil eller militär skyddsvaktsutbildning
har väktarutbildning
Vapenutbildning
Som person tror vi att du är serviceinriktad, lugn och organiserad och kan hantera periodvis högt arbetstempo. Du är intresserad av teknik och har lätt för att förstå instruktioner. Vi ser att du som söker är en självständig person och litar på din egen förmåga, snabbt förstår problem och löser dessa på ett kreativt sätt. Du har ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt med ett öga för detaljer. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Att ta ansvar kommer naturligt för dig - du är helt enkelt en ärlig, hjälpsam och vaksam person som får människor omkring dig att känna sig trygga.
Ytterligare information
Vi söker just nu nya talanger och tar emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Har du frågor om tjänsten, tveka inte att kontakta: Joakim Stevelind: joakim.stevelind@securitas.se
Viktigt att veta:
Vi genomför urvalstester under rekryteringsprocessen
Vi använder oss av Ai-intervju
Vi kommunicerar främst via e-post
Sista dag att ansöka är 28 Februari
Välkommen med din ansökan!
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
