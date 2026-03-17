Skyddsvakt till Securitas Stockholm Lovön - Heltid
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.

Beskrivning av jobbet
Skyddsvakter har en nyckelroll i att upprätthålla säkerheten vid Sveriges mest samhällskritiska platser. Dessa skyddsobjekt, som till exempel militära anläggningar, myndigheter, energianläggningar och andra samhällsbärande verksamheter, är avgörande för att vårt samhälle ska fungera. Störningar eller angrepp mot dessa kan få allvarliga konsekvenser för hela landet.
Skyddsvakter har befogenheter och är särskilt utbildade för att identifiera och förhindra olika typer av hot, såsom obehöriga intrång, sabotage och otillåten dokumentation av känsliga områden. Dessa händelser som kan utgöra stora säkerhetsrisker.
Vi söker nu flera skyddsvakter på heltid till vår avdelning Skydd, där du arbetar med att skydda viktiga och samhällskritiska verksamheter. I denna roll erbjuds du inte bara ett meningsfullt arbete, utan också chansen att bli en del av ett större sammanhang där ditt arbete är avgörande för Sveriges säkerhet.
För att beskriva tjänsterna på objektet Lovön så bra som möjligt pratade vi med en av skyddsvakterna på plats som beskriver arbetet på följande sätt:
• "För mig är det som sticker ut med tjänsten den naturnära miljö som man arbetar i. Sen jobbar man mycket med arbetsrotation vilket gör att man får lära sig alla olika arbetsuppgifter och att det blir ett omväxlande arbete. Dessutom är det ett sammansvetsat gäng som jobbar här och man hittar på roliga saker tillsammans även utanför arbetet".
Det här är en tjänst för dig med hög integritet, gott omdöme och ett starkt säkerhetsmedvetande. Du förstår uppdragets allvar och tar ansvar för att agera korrekt även under press
Vi ser gärna att du har några års relevant arbetslivserfarenhet, gärna från en säkerhetsrelaterad tjänst eller annan roll där ansvar, pålitlighet och omdöme varit centrala.
Anställning - Tjänsten är en heltidsanställning.
Arbetstider - Vi söker personal till samtliga skiftlag, måndag till fredag, med både dag- och nattskift.
Vid skiftarbete arbetar du i huvudsak 12-timmarspass, enligt fastställt kvartalsschema.
Plats - Lovön, vid Ekerö, i västra Stockholm. 10 minuter från Brommaplan. Vid eget färdmedel finns fri parkering.
Utmärkande för detta objekt - Extra lönegruppstillägg, kompetensutveckling, variationen i arbetsuppgifter i den naturnära miljön där ena stunden bevakar du närområdet, nästa söker du igenom fordon eller bemannar bevakningscentralen. Här är vi mer än kollegor - Vi har en engagerad och sammansvetsad gemenskap med stark känsla av att bidra till tryggheten.
Du kommer exempelvis att:
Bemanna bevaknings- och ledningscentral
Säkerställa att obehöriga inte ges tillträde till skyddsobjektet
Utföra inre och yttre tillsyn inom området
Ansvara för fordonsgenomsök och kontroll av transporter
Arbeta proaktivt med säkerhet och skyddsåtgärder i och kring skyddsobjektet
Utbildning: Om Securitas väljer att gå vidare med din ansökan kan utbildningen tilldelas som en del av rekryteringsprocessen. Är du militär skyddsvakt så är den oftast validerbar till civilt bruk.
Karriärmöjligheter: Hos Securitas finns goda chanser att växa och utvecklas. Många ledare har börjat i operativ drift. Vi värdesätter intern kompetens och erbjuder talangprogram. Vi är stolta över att flera år i rad ha utsetts till karriärföretag.
Kravspecifikation
Godkända betyg i svenska och engelska från första året i gymnasiet
Svenskt medborgarskap
B-körkort
Meriterande
Har yrkeserfarenhet från säkerhetsbranschen eller liknande verksamhet
Utbildad civil eller militär skyddsvaktsutbildning
Utbildning i HAS
Arbetat med genomsök av fordon
God fysik form
Godkänd vid säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585)
Säkerhetsprövning
Som en del av rekryteringsprocessen genomgår du en säkerhetsprövningsintervju, i enlighet med gällande säkerhetsskyddslagstiftning. För att kunna erbjudas anställning krävs att du blir godkänd i säkerhetsprövningen, inklusive en bedömning av din personliga lämplighet och lojalitet.
Övrig information
Vi söker just nu nya talanger och tar emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Har du frågor om tjänsten, tveka inte att kontakta:
Joakim Stevelind: joakim.stevelind@securitas.se
Viktigt att veta:
Vi genomför urvalstester under rekryteringsprocessen.
Vi använder oss av Ai intervju.
Vi kommunicerar främst via e-post.
Sista dag att ansöka är 15 april
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Securitas AB
(org.nr 556302-7241)
Stockholm
Jobbnummer
9803637