Skyddsvakt till Malmö Airport - Var med och skapa trygghet i samhället!
Avarn Security AB / Väktarjobb / Malmö Visa alla väktarjobb i Malmö
2026-01-02
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag? Som skyddsvakt hos Avarn Security blir du en del av ett team som arbetar för att skydda viktiga samhällsfunktioner och skapa trygghet för alla. Nu söker vi fler medarbetare som vill bli en del av vårat team till sommaren 2026.
Din roll
Som skyddsvakt har du ett ansvarsfullt uppdrag: att bevaka skyddsobjekt och förebygga sabotage, spioneri och andra allvarliga brott. Du arbetar både självständigt och i team, med varierande arbetstider - dag eller natt. Tjänsten är på Malmö Airport och innebär att du är en viktig del av flygplatsens säkerhet.
Egenskaper som vi söker: Du vill jobba med trygghetsskapande arbete och har en naturlig fallenhet att kunna kombinera service med ett utpräglat säkerhetstänk. Du är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt då det kan förekomma en del administrativt arbete i tjänsten. Vi söker säkerhetsmedvetna och serviceinriktade medarbetare med en inre trygghet, mognad och naturlig drivkraft att vilja hjälpa till. Det läggs stor vikt vid kommunikations- och samverkansförmåga då detta uppdrag innebär mycket kontakt med både kunder, entreprenörer och besökare. Personliga egenskaper är det som avgör den bäst lämpade för uppdraget. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att arbeta i grupp, men förväntar oss även att du självständigt kan identifiera problem och lösa dessa. Du har en positiv inställning till ditt arbete och har förmågan att sprida positiv energi i ett arbetslag.
Vad vi erbjuder om du blir antagen
• Trygg anställning med kollektivavtal och försäkringspaket som inkluderar sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring samt barn- och ungdomsförsäkring.
• Utvecklingsmöjligheter - vi satsar på kontinuerlig utbildning och karriärvägar inom säkerhetsbranschen.
• En inkluderande arbetsmiljö där samarbete, omtanke och respekt är i fokus.
• Stöd för balans i livet - vi värnar om hållbarhet i arbetslivet.
Våra allmänna krav är att du som söker ska: Vara myndig innan du börjar tjänstgöra och vara ostraffad*, du behöver även ha en gymnasieutbildning med godkända betyg i Svenska1, god hälsa och fysik. Ordnad ekonomi och B-körkort. Du behöver även vara svensk medborgare.
Meriterande:
• Väktarutbildning (VU1 + VU2)
• Har civil eller militär skyddsvaktsutbildning (militär utbildning från 2020 eller senare är giltig).
• Vapenutbildning. (HAS)
Vid behov skyddsvaktsutbildning via BYA. Har du rätt profil för Avarn och går vidare i processen men inte innehar föreskriven utbildning (Skyddsvakt) står vi för din utbildning! Skyddsvaktsutbildning (8 dagar) genomförs på BYA. Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd. Deltagande vid denna är en förutsättning för anställning inkl. godkänd säkerhetsprövning och godkänd HAS utbildning.
Varför Avarn Security?
Vi är en ledande aktör inom säkerhet och har utsetts till Karriärföretag tack vare vårt engagemang för medarbetarnas trivsel och utveckling. Hos oss får du möjlighet att växa, bidra till samhällssäkerhet och vara en del av ett team som gör skillnad.
Ansökningar hanteras löpande - välkommen med din ansökan så snart som möjligt - dock senast 2026-02-30 Sök tjänsten via vår hemsida - ej via mejl.
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare. Tester kommer även att tillämpas för denna tjänst.
• All personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag ska vara godkänd vid prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt. För godkännandemyndighetens prövning av en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet ska uppgifter som finns i belastningsregistret eller misstankeregister eller som behandlas hos Säkerhetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område inhämtas.
• * Har du genomfört skyddsvaktsutbildning under militär grundutbildning så är den giltig även för civilt bruk. Utbildningen ska vara genomförd 2020 eller senare och utbildningsbeviset ska inte vara äldre än 5 år. Har du en skyddsvaktsutbildning genom försvarsmakten utan militär grundutbildning så behöver du genomföra en förkortad skyddsvaktsutbildning för att kunna arbeta som civil skyddsvakt. Ersättning
Lön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
