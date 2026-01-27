Skyddschaufförer till Försvarsmaktens Högkvarter
2026-01-27
Skyddschaufförer till Försvarsmaktens Högkvarter
Högkvarterets Transportsektion söker nu två skyddschaufförer som vill vara en viktig del i Försvarsmaktens persontransporter.
Transportsektionen är en del av Högkvarterets Dokumenthanteringsavdelning. Publiceringsdatum2026-01-27Om tjänsten
Vi söker två erfarna och ansvarsfulla skyddschaufförer för transport av personer med höga krav på säkerhet, komfort och diskretion. Du kommer att vara en del av säkerheten och ansvarar för att transporter sker tryggt, diskret och i enlighet med gällande rutiner.
Arbetet innebär planering, genomförande och uppföljning av transporter där höga krav ställs på säkerhet, flexibilitet och gott omdöme.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Säker och diskret transport av personer i olika miljöer
• Förberedelse och planering av körvägar med hänsyn till risk och trafikläge
• Hantera fordon på ett ansvarsfullt och proaktivt sätt, inklusive daglig tillsyn
• Genomföra vård av fordon och därtill tillhörande utrustning
• Samarbeta med övrig säkerhetspersonal och följa fastställda rutiner
• Transportsträckorna kan variera där du behöver vara beredd på att köra korta sträckor men även längre
• Vissa körningar kräver att man är borta flera dagar Kravprofil för detta jobb
• B-körkort
• Eftergymnasial utbildning
• Tidigare erfarenhet av chaufförsyrket
• Mycket gid lokalkännedom i Stockholms innerstad
• Mycket god körvana, gärna erfarenhet av avancerad körning
• Kunna köra alla delar på dygnet, i dagsljus och i mörker
• God fysik och stresstålighet
• God kommunikationsförmåga på svenska och engelska
• Innehar hög integritet och diskretion
Meriterande
• Dokumenterad erfarenhet av säker transport, personskydd eller liknande uppdrag
• Genomförd skyddsförarutbildning eller annan relevant utbildning inom personskydd
• Erfarenhet från arbete inom polis, militär eller annan säkerhetsverksamhet
• Sjukvårdsutbildning
• Kunskap om säkerhetsrutiner och hotbildsanalyser
• Utbildning inom personskydd, defensiv körning eller liknande
• C- och/eller D-körkort
• Fullgjord värnplikt Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är lugn och handlingskraftig även under press. Du innehar mycket gott omdöme och beslutsförmåga samt är flexibel, lugn och anpassningsbar vid förändrade förutsättningar. Du innehar ett högt säkerhetsmedvetande och integritet, där du även innehar förmågan att med hög servicekänsla skapar trygghet för de du transporterar.
Du tycker om att tillhöra ett team och arbeta tillsammans med andra men är samtidigt självmotiverad och tar eget ansvar för utförande av uppdraget. Du bidrar aktivt till gott samarbete och till bra stämning i arbetslaget. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Förarprov med godkänt resultat samt godkänd säkerhetsprövning krävs innan möjlig anställning.
Försvarsmaktens värdegrund bygger på Öppenhet, Resultat och Ansvar - ÖRA, vilken även du självklart delar med oss.Övrig information
Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tillsvidare med initial provanställning om 6 månader.
Arbetstid: Två veckors rullande schema. Vecka 1: 06.30 - 14.30 / Vecka 2: 14.00 - 22.00.
Arbetsort: Stockholm.
Upplysningar om befattningen lämnas av sektionschef Transportsektionen Tom Sundler
Fackliga företrädare
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Liselotte Larsson
Försvarsförbundet, OFR/S: Kjell Tetzlaff
OFR/O Arne Nilsson
Samtliga kontaktpersoner nås via Försvarsmaktens växel på tfn 0505-451000.
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-24
Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9707528