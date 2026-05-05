Skydds- och säkerhetsspecialister till Trafikverket (SoS/TSM/ElSäkLed)
Centio Consulting Group AB / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2026-05-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Göteborg
, Mölndal
, Borås
, Trollhättan
, Varberg
eller i hela Sverige
Vi söker flera roller inom Skydd och Säkerhet till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag där vi söker kompetens inom följande roller:
SoS-planerare / Uppdragsledare
SoS-ledare
Tillsyningsman (TSM)
Elsäkerhetsledare
Stationeringsort: Göteborg (arbete sker även i Varberg)
Uppdragets omfattning är varierande beroende på roll.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Uppdraget avser arbete inom skydds- och säkerhetsorganisation i driftskedet för komplexa järnvägsanläggningar. Rollen innefattar både planering och utförande av skydds- och säkerhetsarbete i spårområde samt stöd till underhållsentreprenörer för att säkerställa att arbeten sker enligt Trafikverkets regelverk och med hög säkerhet.Publiceringsdatum2026-05-05Dina arbetsuppgifter
Planering och utförande av skydd och säkerhet i driftskede
Säkerställa att arbeten i spårområdet följer Trafikverkets regler (TDOK 2016:0289)
Medverka i skydds- och säkerhetsorganisationen
Samverka med underhållsentreprenörer och övriga aktörer i anläggningen
Delta i samordning av arbeten och tider i spår (underhållsfönster)
Bidra i framtagande av rutiner och arbetssätt för arbetsmiljösamordning
Utföra SoS-planering och direktplanering vid behov
Delta i beredskapstjänst och hantering av larm/akuta åtgärder
Ledsagning vid behov i spårområde
Medverka vid möten och samordning med arbetsmiljösamordningen
Upprätta och leverera SoS-planer, arbetsberedningar och rutinbeskrivningar
Dokumentera arbete och leveranser enligt krav
Krav (OBS, obligatoriska)
Krav (samtliga roller):
Minst 2 års sammanhängande erfarenhet under de senaste 5 åren för aktuell roll.
God kommunikations- och samarbetsförmåga.
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
Giltigt B-körkort.
Krav SoS-planerare:
Giltigt intyg från utbildning SoS-planerare enligt TDOK 2016:0289 (Säkerhet vid aktiviteter i spårområdet)
TDOK 2020:0223 (Kompetenskrav för skydds- och säkerhetsplanerare)
TDOK 2014:0230 (Trafikverkets kompetenskrav för tillträdes- och trafiksäkerhetsfunktioner)
Krav SoS-ledare:
Giltigt intyg från utbildning SoS-ledare enligt TDOK 2016:0289
TDOK 2020:0222 (Kompetenskrav för skydds- och säkerhetsledare)
TDOK 2014:0230
Krav Tillsyningsman (TSM):
Giltigt intyg från utbildning TSM enligt TDOK 2016:0289
TDOK 2020:0224 (Kompetenskrav för tillsyningsman - A-, E-, L-, S-skydd samt vägvakt)
TDOK 2014:0230
Krav Elsäkerhetsledare:
Giltigt intyg från utbildning Elsäkerhetsledare enligt TDOK 2023:0148
TDOK 2015:0223 (Elsäkerhetsanvisningar för arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar)Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7682366-1981989". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vikingsgatan (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9892458