Skurups kommun söker sommarvikarier till äldreomsorgen
2026-01-26
Skurups kommun har drygt 17 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.
1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad!
Skurups vision 2045: Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer - tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter du kan komma att genomföra hos våra kunder är;
* Uppstigning och läggning, samt på- och avklädning.
* Personlig hygien och omvårdnad.
* Städ, tvätt, inköp och servering av mat.
* Social samvaro, exempelvis samtal och umgänge, promenader, hjälp med hobbyer, gruppaktiviteter eller andra aktiviteter.
* Ledsagning, detta kan exempelvis vara besök till vårdcentral eller till frisör.
Du gör skillnad!
Som vikarie hos oss under sommaren 2026 erbjuder vi dig möjlighet för erfarenhet och personlig utveckling som du kommer ha med dig under resten av ditt liv.Kvalifikationer
* Du behöver vara myndig.
* Utbildning inom vård- och omsorg är högst meriterande och vi ser positivt på om du tidigare har arbetat inom vårdyrket.
* Du ska vara ansvarsfull, självgående och ha lätt för att samarbeta med andra människor.
* Vi värdesätter ett genuint intresse för människor och god känsla för service. Du ska alltid ha kundens behov i fokus.
* Du har god dator- och telefonvana, eftersom det krävs för att utföra arbetsuppgifter och dokumentation i våra appar och IT-system.
* Vi vill att du har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
* En del tjänster kräver B-körkort och det är därför meriterande om du har B-körkort med behörighet för manuell växellåda.
Vi begär in utdrag från polisens belastningsregister av samtliga som kan vara aktuella för anställning.
ÖVRIGT
För oss är det viktigt att du får rätt förutsättningar att lyckas i ditt uppdrag. Du kommer därför att genomgå Skurups kommuns gedigna introduktionsprogram för nyanställda.
Låter detta som dig? Vill du bli vår nästa kollega?
Välkommen med din ansökan för sommaren 2026 redan idag!
Har du beslut om skyddad identitet, kontakta rekryterande chef innan du ansöker till tjänsten.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal.
Skurups kommun erbjuder en rökfri arbetsplats.
Vi kommer i denna process tillämpa löpande rekrytering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Skurups kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har Skurups kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300491". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skurups kommun
(org.nr 212000-1082) Arbetsplats
Skurups kommun, Vård och omsorg gemensam rekrytering Kontakt
Administratör
Ellen Nilsson BemanningVoO@skurup.se 0411-53 60 10 Jobbnummer
9703159