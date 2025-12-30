Skruva, ställa, köra - jobba med maskiner i produktion!
2025-12-30
, Vårgårda
, Vara
, Falköping
, Ale
, Vårgårda
, Vara
, Falköping
, Alingsås
Om kundföretaget
Publiceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
Du kommer att jobba praktiskt, med maskiner, verktyg och utrustning. Det handlar om ett tekniskt jobb där du får både tänka och göra.
• Sköta och övervaka maskiner i drift
• Ställa in, justera och felsöka vid behov
• Fylla på material, kontrollmäta och dokumentera
• Hålla ordning på verktyg, utrustning och arbetsyta
Arbetstiderna är förlagda till skiftarbete men dagtid kan även förekomma.
Placeringsorten är strax utanför Borås
Bakgrund och personliga egenskaper
Kvalifikationer
• Vana vid verktyg och maskiner
• Svenska i tal och skrift
• Körkort
Meriterande:
• Erfarenhet av verkstad, fordon, jordbruksmaskiner eller underhåll
• Du har mekat sen barnsben, hemma, i garaget eller på jobbet
• Förstår ritningar och kan hantera mätinstrument
Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Ersättning
Fast lön
