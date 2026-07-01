Skribent till Taysta - för dig som brinner för mat, dryck och berättelser
Taysta AB / Journalistjobb / Uppsala Visa alla journalistjobb i Uppsala
2026-07-01
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Älskar du att skriva och har ett genuint intresse för mat, dryck och gastronomi? Vill du skapa innehåll som inspirerar och engagerar läsare? Då kan du vara den vi söker.Om rollen
Om rollen
Taysta arrangerar mat- och dryckesprovningar på restauranger, hotell och andra inspirerande platser runt om i Sverige. Genom Taysta Magazine publicerar vi artiklar som lyfter gastronomi, dryck, råvaror, människor och upplevelser.
Som skribent på Taysta ansvarar du för att skapa och utveckla innehåll med hög kvalitet. Du redigerar texter från våra mat- och dryckesexperter, skriver egna artiklar och producerar innehåll för webb, produktbeskrivningar och sociala medier. Rollen omfattar även enklare bildredigering och att sammanställa visuellt tilltalande artiklar som håller en hög redaktionell nivå.
Vem är du?
Vi söker dig som är en skicklig skribent med ett öga för detaljer och en känsla för berättande. Du arbetar självständigt, tar egna initiativ och trivs med att driva innehållsprojekt från idé till färdig publicering.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du är:
En skicklig och kreativ skribent med mycket god språkkänsla.
Strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten.
Nyfiken och engagerad i mat, dryck och gastronomi.
Flexibel och van att arbeta med flera projekt parallellt.
Bekväm med att ta ansvar för hela den redaktionella processen.
Vi erbjuder
Hos Taysta blir du en del av ett innovativt företag med passion för gastronomi och upplevelser. Du får arbeta i en kreativ miljö där du har stora möjligheter att utvecklas både som skribent och innehållsskapare. Rollen erbjuder en varierad vardag, nära samarbete med branschens experter och möjligheten att fördjupa dina kunskaper inom mat och dryck.Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Skriva och redigera artiklar för Taysta Magazine.
Redigera texter från våra mat- och dryckesexperter.
Copywriting för webb, produkttexter och sociala medier.
Enklare bildredigering och innehållspublicering.
Delta i marknadsförings- och kommunikationsaktiviteter.Kvalifikationer
Journalistutbildning eller annan relevant eftergymnasial utbildning inom journalistik, kommunikation eller media.
2–4 års erfarenhet av redaktionellt arbete, journalistik eller copywriting.
Mycket god svenska i tal och skrift.
Meriterande
Utbildning inom mat, dryck eller gastronomi.
Erfarenhet från restaurang- eller besöksnäringen.
Erfarenhet av digital publicering, SEO eller innehållsmarknadsföring.
Om Taysta
Taysta är mötesplatsen för gastronomiälskare. Vår vision är att samla kockar, krögare, producenter, bryggare och dryckesexperter på en gemensam plattform där de tillsammans skapar unika mat- och dryckesupplevelser. Som ett innovationsinitiativ från restaurangbranschen vill vi inspirera fler att upptäcka gastronomins värld genom kunskap, upplevelser och möten.
Märk din ansökan med: Skribent Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: arbete@taysta.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Taysta AB
(org.nr 559013-5736)
Vaksalagatan 6 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Taysta Jobbnummer
9987514