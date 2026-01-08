Skrattfnatt så att tårarna rinner. 75% schemarad.
2026-01-08
I Arvika återfinns vår sjuttonårige kund som har ett brinnande intresse för Theme-songs på Youtube, gärna på flera olika språk, sällskapsspel och att måla tavlor.
Vi söker en kreativ och driftig assistent som vill arbeta 44 timmar på schemarad i månaden och därutöver hoppa in som timvikarie när verksamheten så behöver.
Vår kund:
Hon har en egen ingång och egen boendedel i ett hus i Arvika och spenderar dagarna i skolan där den personliga assistenten deltar. Hon har en flerfunktionsnedsättning som gör att du kommer vara henne behjälplig med hela sin dagliga livsföring och mat ges via sond. Er kommunikation sker genom att hon ljudar och ger ja/nej-svar på direkta frågor. Efter skolan tränar ni stå-träning bland annat.
När helgen kommer gillar hon att ta promenader, titta på olika saker och gärna, när tillfälle bjuds, blåsa såpbubblor i mängder.
Mamma Camilla beskriver sin dotter som "den mest positiva människa jag känner. Hon vaknar med ett leende på läpparna varje dag!"
Du som söker:
Vi söker en initiativrik, driftig och kreativ kvinna som genuint gillar att hitta på saker. Vi ser framför oss en kvinna som är i farten, där det inte sitter fast och som tycker det är mer intressant att aktivera sig själv och kund än att slappa. Du behärskar svenska på en god nivå vilket kommer underlätta din kommunikation med kund. Förmodligen har du ett annat arbete eller studier på sidan av som kan kombineras med detta arbete. Vi tror att du sedan innan har viss erfarenhet av yrket och därmed har en förförståelse för vad yrkesrollen innebär.
Arbetstider:
08-16, 16-22, 22-08
Schemarader om ca 75%
Krav:
Kvinna
Då kund är under 18 år kräver vi utdrag ur belastningsregister enligt denna länk.
Övrigt: Vi har kollektivavtal och individuell lönesättning samt friskvård på upp till 4000 kronor/år.
Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta carl.ivlove@godassistans.se
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
