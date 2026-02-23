"Skratt + ansvar" - Personlig assistent heltid till social kund med aktiv v
2026-02-23
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Vill du ha ett jobb där du gör skillnad - och där arbetsdagarna bjuder på både ansvar, närvaro och skratt?
Nu söker vi en personlig assistent på 100% heltid till en kund som är humoristisk, social och lättsam, med en aktiv vardag och mycket livsglädje.
OM UPPDRAGET
Kunden arbetar på vardagar och uppskattar att umgås med vänner och familj. Du blir en viktig del av vardagen och finns med som ett tryggt och närvarande stöd för att få dagarna att fungera smidigt och säkert. Kunden är tydlig i kommunikationen, delaktig i planeringen och för sin egen talan.
Kunden behöver hjälp med det mesta i vardagen, vilket gör att du som assistent behöver vara både praktisk, lyhörd och självgående.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Som personlig assistent kommer du bland annat att:- Ge hjälp med det mesta i vardagen (främst fysiskt stöd, men även stöd i andra moment som kan uppstå)- Vara ett tryggt och lyhört stöd, även psykiskt vid behov- Skapa, följa och utveckla rutiner som ger struktur, lugn och kontinuitet- Bidra till att hålla hemmet fint, ordnat och trivsamt- Ta egna initiativ, vara steget före och se vad som behöver göras
VIKTIGT
Arbetet kan innehålla lyft och fysiska moment. Därför är det en stor fördel om du inte har några problem med lyft och trivs med ett fysiskt aktivt arbete.
VI SÖKER DIG SOM- Har positiv energi, humor och är lätt att samarbeta med- Är ansvarsfull, trygg och lyhörd- Är praktisk, ordningsam och gillar att skapa struktur- Har erfarenhet från vård/omsorg? Toppen! (stort plus, men inget krav om du är rätt person)
TJÄNSTEN- Omfattning: 100% heltid- Uppdrag: Långsiktigt, meningsfullt och nära - där du gör skillnad på riktigt
Känner du att detta passar dig? Skicka in din ansökan och berätta kort om vem du är och varför du skulle trivas i rollen.
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag.
I enlighet med God Assistans Policy tar vi in belastningsutdrag från ALLA anställda.
Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU)
Du beställer själv registerutdraget (enligt God Assistans policy kräver vi belastningsutdraget för arbete på HVB-hem då den visar mer information än LSS) från polisens hemsida, blankett finner du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/
du en varm, lyhörd och ansvarstagande person som gillar att jobba nära människor?
