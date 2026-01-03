Skräddare/sömmerska för dynor, båtkapell, möbler

Egyptiano AB / Sömmerskejobb / Täby
2026-01-03


Hej! Vi söker en sömmerska/skräddare som kan sy möbler, båtdynor, båtkapell mm. Du ska kunna malla, klippa, sy och montera allting självständigt!

Skicka gärna ditt CV på mailen och berätta om dig själv på mail så kontaktar vi dig för provjobb!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
E-post: sam101@live.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skräddare/sömmerska".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Egyptiano AB (org.nr 556923-1029), http://www.samdesigngroup.com
Enhagsvägen 8c (visa karta)
187 40  TÄBY

Arbetsplats
SamDesign

Jobbnummer
9668256

