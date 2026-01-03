Skräddare/sömmerska för dynor, båtkapell, möbler
Egyptiano AB / Sömmerskejobb / Täby Visa alla sömmerskejobb i Täby
2026-01-03
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Egyptiano AB i Täby
, Danderyd
, Järfälla
, Stockholm
eller i hela Sverige
Hej! Vi söker en sömmerska/skräddare som kan sy möbler, båtdynor, båtkapell mm. Du ska kunna malla, klippa, sy och montera allting självständigt!
Skicka gärna ditt CV på mailen och berätta om dig själv på mail så kontaktar vi dig för provjobb! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
E-post: sam101@live.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skräddare/sömmerska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Egyptiano AB
(org.nr 556923-1029), http://www.samdesigngroup.com
Enhagsvägen 8c (visa karta
)
187 40 TÄBY Arbetsplats
SamDesign Jobbnummer
9668256