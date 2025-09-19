Skräddare sökes till Franklins & Companiet AB
2025-09-19
Franklins & Companiet AB på Lidingö söker en skräddare. Vi arbetar med sömnad och anpassning av textilier för både möbler och specialbeställningar.
Arbetsuppgifter: Anpassning och sömnad av tyg, reparationer, ändringar och specialbeställningar.
Kvalifikationer: Erfarenhet som skräddare eller textilhantverkare, noggrannhet och känsla för kvalitet. Erfarenhet av arbete med exklusiva tyger är meriterande.
Vi erbjuder: Kreativ miljö, varierande uppdrag, flexibla arbetstider och lön enligt överenskommelse.
Ansök via e-post till info@franklins.se
. För frågor, kontakta Amela Arnautovic på 073-645 57 84. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@franklins.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arnautovic, Frank
Bodalsvägen 14 (visa karta
)
181 36 LIDINGÖ Arbetsplats
Arnautovic Frank Kontakt
Amela Arnautovic info@franklins.se 0736455784 Jobbnummer
9516370