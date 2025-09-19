Skräddare sökes till Franklins & Companiet AB

Arnautovic, Frank / Skräddarjobb / Lidingö
2025-09-19


Franklins & Companiet AB på Lidingö söker en skräddare. Vi arbetar med sömnad och anpassning av textilier för både möbler och specialbeställningar.
Arbetsuppgifter: Anpassning och sömnad av tyg, reparationer, ändringar och specialbeställningar.
Kvalifikationer: Erfarenhet som skräddare eller textilhantverkare, noggrannhet och känsla för kvalitet. Erfarenhet av arbete med exklusiva tyger är meriterande.
Vi erbjuder: Kreativ miljö, varierande uppdrag, flexibla arbetstider och lön enligt överenskommelse.
Ansök via e-post till info@franklins.se. För frågor, kontakta Amela Arnautovic på 073-645 57 84.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@franklins.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Arnautovic, Frank
Bodalsvägen 14 (visa karta)
181 36  LIDINGÖ

Arbetsplats
Arnautovic Frank

Kontakt
Amela Arnautovic
info@franklins.se
0736455784

Jobbnummer
9516370

