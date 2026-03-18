SKR söker en skolekonom till sektionen för ekonomisk analys
Sveriges Kommuner Och Regioner / Företagsekonomjobb / Stockholm Visa alla företagsekonomjobb i Stockholm
2026-03-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Kommuner Och Regioner i Stockholm
Kommuner och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Våra medlemmar har gett oss ett tydligt uppdrag: att Sverige ska ha världens mest innovativa och omtänksamma välfärd.
De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling. Vi tror på dig och på din förmåga.
SKR:s sektion för ekonomisk analys följer, analyserar och prognostiserar kommunsektorns ekonomiska utveckling och samhällsekonomin. Vi analyserar effektiviteten i sektorn, bedriver påverkansarbete och ger stöd till våra medlemmar. Våra prognoser och analyser används som beslutsunderlag i kommuner och regioner.
Nu söker vi dig som vill arbeta i kommungruppen med ansvar för frågor som berör utbildningsområdet från förskola till vuxenutbildning. Det kan handla om att bistå med beräkningsstöd till utredningar och remissvar eller analyser och texter till rapporter och skriftliga underlag samt besvara frågor från medlemmarna inom det skolekonomiska området. Här kombineras analytiskt arbete med ett tydligt verksamhetsnära stöd till kommunerna.
Du förväntas också bidra på andra sätt, exempelvis genom analyser och stöd kopplade till andra kommunalekonomiska områden.
I rollen ingår att på ett välformulerat och pedagogiskt sätt kommunicera ekonomiska analyser, muntligt och skriftligt. Du kommer att ha många kontaktytor och samarbeten och på så sätt vara ett stöd till kollegor inom SKR, medlemmar och andra intressenter.Kvalifikationer
Vi söker en vass ekonom med starkt samhällsintresse och akademisk examen inom ekonomiområdet. Du är van att analysera större datamängder och omsätter engagerat ekonomiska analyser till praktiskt användbara underlag.
Du har goda kunskaper om kommuner och regioner och flera års erfarenhet av kvalificerat arbete med kommunalekonomiska frågor, gärna med skol- och utbildningsfrågor i fokus. Det är en fördel om du är van att leda projekt och om du har erfarenhet av kvalificerat analysarbete inom exempelvis statliga utredningar.
Du behöver ha goda kunskaper i Excel och goda kunskaper i Word och Powerpoint. Vi värdesätter också kunskaper i AI-analysverktyg, Power BI och statistikprogram/programspråk som R, SAS eller Python.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi söker dig som är trygg i din roll och trivs i olika situationer. För att lyckas behöver du driva och utveckla ditt eget och andras arbete framåt och ha en mycket god kommunikativ förmåga. Du behöver både gilla och vara bra på att leda och samarbeta i olika sammanhang och konstellationer.
ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla invånare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån invånarnasbehov i hela landet. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.
SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313484". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Kommuner Och Regioner
(org.nr 222000-0315) Arbetsplats
Sveriges Kommuner och Regioner Kontakt
Sektionschef
Erik Törnblom erik.tornblom@skr.se 08-452 79 05 Jobbnummer
9804743