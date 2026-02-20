SKR söker en jurist med inriktning mot fastighets- och kommunalrätt
2026-02-20
Kommuner och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Våra medlemmar har gett oss ett tydligt uppdrag: att Sverige ska ha världens mest innovativa och omtänksamma välfärd.
De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling. Vi tror på dig och på din förmåga.
Som förbundsjurist på SKR:s juridiska avdelning blir du en del av en kvalificerad och engagerad juristmiljö där cirka 30 jurister arbetar med både dagsaktuella och långsiktiga frågor av stor betydelse för kommuner och regioner. Avdelningen är organiserad i två sektioner - kommunalrätt och civilrätt - och tillsammans täcker vi ett brett spektrum av rättsområden som berör välfärdens kärnverksamheter.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
I den här rollen, som ingår i sektionen för civilrätt, förstärker du vårt arbete inom området för fastighetsjuridik. Det kan innefatta arbete med frågor som rör förutom fastighetsrätt, bland annat plan- och bygglagen, exploatering, väglagstiftningen, VA-lagstiftningen och kommunal och förvaltningsrätt. Arbetet innebär kvalificerad rådgivning till tjänstepersoner och förtroendevalda i kommuner och regioner, framtagande av vägledningar och stödmaterial samt genomförande av utbildningsinsatser. En viktig del av uppdraget är också intressebevakning gentemot EU, departement och myndigheter, där du deltar i remissarbete, statliga utredningar och driver frågor som är viktiga för kommuner och regioner.
Hos oss får du möjlighet att arbeta både strategiskt och operativt med komplexa juridiska frågor som påverkar samhällsutvecklingen. Du erbjuds goda möjligheter till fortbildning, kunskapsutbyte och personlig utveckling i en miljö där samarbete och professionell generositet är centralt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är jurist med mångårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete och som trivs i en roll där juridisk expertis kombineras med rådgivning, stöd och utbildningsinsatser. Du har en gedigen juridisk grund och gärna erfarenhet av samhällsbyggnad, fastighetsrätt i bred bemärkelse samt kommunal- och förvaltningsrätt. Erfarenhet från kommun, region, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå är meriterande.
Som person är du trygg, professionell och har hög personlig mognad. Du arbetar självständigt och tar ansvar för dina bedömningar, samtidigt som du uppskattar att samarbeta och bidra till gemensamma lösningar. Du har lätt för att förklara komplex juridik på ett tydligt och pedagogiskt sätt och trivs i en roll där du möter många olika aktörer. Din förmåga att samspela, navigera och driva frågor med både tydlighet och ödmjukhet passar väl in i på vår prestigelösa arbetsplats med en kultur som präglas av tillit och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla invånare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån invånarnas behov i hela landet. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.
SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov. Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307735". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Kommuner Och Regioner
(org.nr 222000-0315) Arbetsplats
Sveriges Kommuner och Regioner Kontakt
Sektionschef
Hampus Allerstrand 076-146 87 06
9755907