Skövde Energi söker chef för avdelningen Redovisning och Finans
2026-02-06
Om arbetsplatsen
Vill du leda och utveckla ekonomifunktionen i ett samhällsviktigt bolag i grön omställning?
Skövde Energi är en pålitlig energileverantör och en drivande kraft i den hållbara omställningen i Skövde och Skaraborg. Vi levererar el, fjärrvärme och fjärrkyla med fokus på förnybar energi, hög leveranssäkerhet och långsiktigt värdeskapande - för våra kunder, ägare och samhället i stort.
Vår vision är att vara kraften för grön omställning och tillväxt, och våra värdeord Tillsammans, Ansvar, Nytänkande och Hjärta genomsyrar hela vår verksamhet.
Nu söker vi en Chef för Redovisning och Finans som vill ta ett helhetsansvar för redovisning, finansiell styrning och utvecklingen av vår ekonomifunktion.
Som Chef Redovisning och Finans har du det övergripande ansvaret för bolagets redovisning, rapportering, ekonomiska analyser och beslutsstöd. Du leder och utvecklar avdelningen Redovisning och Finans, som består av en ekonomiassistent och en redovisningsekonom, och säkerställer hög kvalitet, god intern kontroll samt att arbetssätt och processer utvecklas i takt med verksamhetens behov.
Befattningen ingår i verksamhetsområdet Strategi och ekonomi, som även omfattar funktioner inom strategiska projekt, affärs- och verksamhetsutveckling samt hållbarhet. En viktig framgångsfaktor är ett genuint intresse för och god förståelse av verksamheten.
Rollen är strategiskt viktig men samtidigt operativt nära, med stort eget ansvar och ett tätt samarbete med företagsledning, chefer och verksamheten. Du arbetar nära bolagets ledning och fungerar som ett centralt stöd i ekonomiska frågor, analyser och beslutsunderlag.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda, coacha och utveckla medarbetare inom avdelningen Redovisning & Finans
Ansvara för bolagets löpande redovisning, bokslut, årsredovisning och rapportering till ägare och myndigheter
Säkerställa efterlevnad av lagar, regelverk och god redovisningssed
Ansvara för budget-, prognos- och uppföljningsprocesser
Ansvara för koncernens finansiering, likviditetsplanering och kassaflödesprognoser
Ta fram analyser, nyckeltal och beslutsunderlag som stödjer verksamhet och ledning
Bidra till verksamhetsutveckling, målstyrning och effektivisering inom ekonomiområdet
Driva utveckling av ekonomiska processer, systemstöd och arbetssätt, inklusive digitalisering och automatiseringKvalifikationer
Vi söker dig som har en stabil ekonomisk grund, ett tryggt ledarskap och en vilja att utveckla både människor och affären.
Vi ser att du har:
Akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande
Flerårig erfarenhet av kvalificerat arbete inom redovisning, controlling eller ekonomistyrning
Erfarenhet av att arbeta i ett tydligt funktionsansvar eller i en chefsroll, med personalansvar
God kunskap inom redovisning, bokslut, budget, prognos och finansiell analys
Erfarenhet av koncernredovisning eller finansieringsfrågor
Vana av att arbeta med ekonomisystem, rapportering och nyckeltal
Erfarenhet av att driva förbättrings- och förändringsarbete inom ekonomifunktionen
Meriterande
Erfarenhet från energibranschen eller annan kapitalintensiv verksamhet
Erfarenhet av digitalisering, Business Intelligence-lösningar och automatiserad rapportering
Personliga egenskaper
Som person är du:
Trygg, strukturerad och ansvarstagande
Tydlig i ditt ledarskap och bra på att skapa engagemang och delaktighet
Nyfiken och utvecklingsorienterad, med ett genuint intresse för verksamhet och affär
Analytisk med god helhetssyn
Samarbetsinriktad och kommunikativ, med förmåga att förklara ekonomi på ett pedagogiskt sätt
Du trivs i en prestigelös och inkluderande miljö, där man hjälps åt, vågar utmana och arbetar tillsammans mot gemensamma mål
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett samhällsviktigt bolag med tydligt hållbarhetsfokus
Möjlighet att påverka och utveckla ekonomifunktionen långsiktigt
Engagerade kollegor och en värderingsstyrd organisation
Trygg anställning med förmånliga villkor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde Energi AB
(org.nr 556647-1321)
Energivägen 1 (visa karta
)
541 34 SKÖVDE Kontakt
Vice VD
Noona Grönlund Noona.Gronlund@skovdeenergi.se 0500-497750 Jobbnummer
