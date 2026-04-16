Skötare (vikariat) till avdelning 90 Länsvuxenpsykiatri Säter
2026-04-16
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Länsvuxenpsykiatrin Falun och Säter är en klinik uppdelad på två orter, med två vårdavdelningar på varje ort, specialenheter för LARO och ECT samt en beroendeakut i Falun. Vi söker nu en skötare för vikariat till vår psykiatriska intensivvårdsavdelning (avd.90) i Säter.
På avdelning 90 arbetar vi i team där säkerhet, professionellt bemötande och samarbete är centrala delar av vardagen. Vi arbetar för att skapa en omtänksam, stödjande och trygg miljö för både patienter och kollegor. Under 2025 har vi implementerat Meningsfull Heldygnsvård, Safewards, ett arbetssätt som vi fortsätter att utveckla.
Som Skötare på avdelning 90 kommer du att:
Delta på rond och läkarsamtal med patienter.
Utföra provtagning.
Ha tillsyn av patienter.
Arbeta i köket, inklusive servering av mat och övriga sysslor kopplade till köksarbete.
Eftersom vi har vårdavdelningar både i Säter och Falun förekommer det att patienter flyttas till Falun vilket innebär att personal skjutsar patienten i bil som bokas via bilpoolen. Det förekommer även att personal skjutsar patienter för olika undersökningar exempelvis röntgen.
Arbetet kan snabbt växla mellan lugnare perioder och stunder med högt tempo vilket gör arbetet varierande och utvecklande. Arbetstiden är förlagd till dag/kväll/natt och varannan helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som
har examen från Vård- och omsorgsprogrammet, YH-utbildning Skötare inom Psykiatrisk verksamhet 400 poäng eller motsvarande relevant utbildning
har körkort (manuell)
är flexibel, lugn och trygg i din yrkesroll
har erfarenhet från arbete i psykiatri
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning på vår hemsida: www.regiondalarna.se
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:366". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se
791 29 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Therése Ivarsson Therese.Ivarsson@regiondalarna.se 070-322 62 10 Jobbnummer
9858319