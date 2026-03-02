Skötare/undersköterska till Allmänpsykiatrisk avdelning 3
Vi söker nu en skötare till vårt team. Är du intresserad av att arbeta på en avdelning inom allmänpsykiatrin med den högsta vårdnivån. Där fokus ligger på att utveckla en patientsäker vård och att arbeta i team tillsammans med skötare, sjuksköterskor, läkare och kurator. Då ska du söka till oss. Vi har stort fokus på utvecklingsarbete på avdelningen. Målsättning är att ha god arbetsmiljö, hög patientsäkerhet och patientnöjdhet. Det kommer finnas möjligheter till personlig utveckling inom psykiatrin.
Avdelning 3 är en allmänpsykiatrisk avdelning med tio vårdplatser där fyra av vårdplatserna är akutvårdsplatser för patienter med särskilt höga vårdbehov. Sex vårdplatser är allmänpsykiatriska platser. Patientgruppen innefattar såväl patienter med psykoser, manier, depressioner som patienter med ätstörningsproblematik. Vi har ofta samarbete med ätstörningsenheten och enheten för hjärnstimulering i samband med behandlingar. Vi har precis påbörjat utvecklingsarbete med Safewards på avdelningen.
Allmänpsykiatrins heldygnsvård är en del av verksamhetsområde allmänpsykiatrin. Våra vårdavdelningar finns i anslutning till universitetssjukhuset i Örebro. På vårdavdelningarna har vi ett extra fokus på att utveckla vårdens innehåll enligt metoden Safewards. Tillgång till peer support och vårdplatser för brukarstyrda brukarinläggningar finns på vissa av våra avdelningar. Samverkan med våra specialistpsykiatriska omvårdnadsteam (SPOT) är en viktig del i vårt arbete. Tillsammans arbetar vi med gemensamma processer och mål. Vi arbetar i multiprofessionella team utifrån en helhetssyn på människan och anpassar vårdinsatserna till patientens behov och förutsättningar. Vi jobbar för att främja närståendes delaktighet i vården.
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fem verksamhetsområden alla med stort fokus på etik, samverkan och utveckling samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Arbetsuppgifterna innefattar psykiatrisk omvårdnad och patientarbete. Kontakt med anhöriga, stödjande samtal och motiverande samtal. Vara med på läkarsamtal som kontaktperson för dagen. Servera måltider under dagen. Vara med på diverse aktiviteter för patienterna och utvecklingsarbete. Utföra sedvanliga skötar/undersköterskeuppgifter, vilket kan innebära att ta blodprover och vitalparametrar. Stötta sjuksköterskor vid olika arbetsmoment. Samverka i team tillsammans med sjuksköterskor och läkare.
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan!
Vi välkomnar dig som är utbildad skötare/undersköterska, gärna med inriktning psykiatri enligt tidigare programstruktur, eller är utbildad undersköterska inom den nuvarande programstrukturen. Du kan även gått skötarutbildning som YH-utbildning. För att kunna bedöma anställningsbarheten måste betyg på din vårdutbildning samt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel bifogas i din ansökan.
Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betyg på lästa vårdkurser samt eventuellt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel. Övriga intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
