Skötare/undersköterska, Spot-Teamet Psykiatriska Kliniken Skellefteå
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Skellefteå / Undersköterskejobb / Skellefteå Visa alla undersköterskejobb i Skellefteå
2025-08-15
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Skellefteå i Skellefteå
, Umeå
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akuten, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken, 1177 samt primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans ska dessa verka för en god och nära vård.
Psykiatriska kliniken, som består av ca 250 medarbetare, bedriver såväl öppen- som slutenvård, samt psykiatrisk tvångsvård. Öppenvården består av en Jour och bedömningsenhet, där ätstörningsverksamhet och SPOT-team ingår. Två vuxenmottagningar med målgrupp 26 år och uppåt, mottagning Unga Vuxna med målgrupp 18-25 år, samt medicinsk enhet, MBT-team och Äldreteam. Slutenvården består av en akutpsykiatrisk vårdavdelning samt en beroendeavdelning. Till beroendeverksamheten hör även en öppenvårdsmottagning och ett dubbeldiagnosteam.
Hos oss är det viktigt att vi trivs tillsammans och känner glädje på jobbet. Frågor som arbetsmiljö, kompetensutveckling och utveckling av vården är ständigt aktuella och prioriterade frågor där målet är att alla får känna delaktighet och där varje enskild medarbetare har en betydelsefull roll.
Vill du arbeta i en verksamhet där du är viktig och har möjlighet att göra skillnad samt där dina kunskaper och ditt engagemang, tillsammans med dina kollegor skapar förutsättningar för patienten och dess anhöriga.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Som skötare/undersköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Psykiatriska kliniken startade vid årsskiftet tillsammans med Skellefteå kommun ett specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam (SPOT). Teamets uppgift är att arbeta intensivt under kortare perioder med patienter som lider av svår sjukdom och/eller samsjuklighet när försämring uppstår eller i samband med utskrivning från slutenvård för att trygga hemgången. SPOT strävar efter att tillgodose behoven hos personer vars behov inte fullt ut kan uppnås av den vanliga öppenvården eller de kommunala stödinsatserna. De erbjuder individanpassade och målinriktade insatser.
Arbetet bygger på metoden rACT där teamet fungerar som spindel i nätet och aktiverar insatser som behövs. Den som tillträder kommer att introduceras i metoden och får därefter löpande handledning. Teamet planeras även framöver att inkludera patienter med beroendeproblematik.
Arbetsuppgifterna kommer att vara varierande med fokus på den enskilde individens behov. Arbetet är förlagt på dagtid, helgfria vardagar. Uppdraget kan komma att omfatta arbete på kvällar och helger i framtiden.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och erfaren skötare/undersköterska. Tidigare arbetserfarenhet inom psykiatri är ett krav. Erfarenhet från att arbeta med missbruk är meriterande.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271973". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Skellefteå Kontakt
Avdelningschef
Elisabet Hedlund elisabeth.hedlund@regionvasterbotten.se 0910-771733 Jobbnummer
9459498