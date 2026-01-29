Skötare/Undersköterska semestervik Specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam
Specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam söker sommarvikarier!
Våra verksamheter finns och utgår från 4 orter: Lindesberg, Karlskoga, Hallsberg och Örebro. Ange i din ansökan vart du önskar arbeta.
SPOT är en personcentrerad och flexibel vårdform som innebär vinster i måendet för patienten när täta vårdinsatser kan ges i hemmet. Vårdformen möjliggör också ett ökat stöd till och kontakt med patientens närstående.
Allmänpsykiatrins öppenvård är en del av verksamhetsområde allmänpsykiatrin. Våra allmänpsykiatriska mottagningar finns i Hallsberg, Karlskoga, Lindesberg samt i Örebro. Specialiserade mottagningar för till exempel elbehandling, affektiva tillstånd, neuropsykiatriska utredningar, dövpsykiatri samt könsdysfori finns i Örebro. Vi arbetar med både individuell- och gruppbehandling samt med såväl planerade som akuta besök samt telefonrådgivning. Rehabilitering ingår som en del i vårt arbete såväl som mobila insatser genom våra specialistpsykiatriska omvårdnadsteam (SPOT) samt patient- och anhörigutbildningar. Tillsammans arbetar vi med gemensamma processer och mål. Vi arbetar i multiprofessionella team utifrån en helhetssyn på människan och anpassar vårdinsatserna till patientens behov och förutsättningar. Vi jobbar för att främja närståendes delaktighet i vården.
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fem verksamhetsområden alla med stort fokus på etik, samverkan och utveckling samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.
Skötare/Undersköterska semestervik Specialistpsykiatriskt omvårdnadsteamPubliceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Att ge stöd i hemmet gör att patienten kan fortsätta leva ett mer självständigt liv i sin hemmiljö även under dom perioder när måendet sviktar. För andra kan det innebära en möjlighet att komma hem tidigare från sjukhusvård. När måendet förbättras och teamets insats avslutas återgår patienten till sin ordinarie öppenvårdskontakt inom psykiatrin. Vårdformen är flexibel där patienter i ett mer akut skede kan få dagliga hembesök, bedömningar och kvalificerade stödsamtal. När patienten mår bättre kan stödet glesas ut.
Hos oss blir du en självklar del av omvårdnadsteamet. Du får kollegial gemenskap och möjlighet till mycket patientkontakt. Du har ett genuint intresse för individer med psykisk ohälsa och hur man genom teamarbete, såväl internt som externt, och tillsammans med närstående, kan stödja individen att bättre klara tillvaron utanför avdelningen. Vi arbetar i team med samordnare, läkare, sjuksköterskor och skötare.
Övrig information
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Det är meriterande om du är utbildad undersköterska och kan uppvisa intyg på skyddad yrkestitel, alternativt har en äldre omvårdnadsutbildning med inriktning psykiatri eller en YH- alternativt KY- utbildning med inriktning psykiatri.
Vi söker personer med olika inriktningar och bakgrund. Du kan exempelvis läsa till sjuksköterska, psykolog, socionom eller läkare. Du kan också ha valt en beteendevetenskaplig inriktning. Beroende på utbildning anställs du som omvårdnadassistent eller sjukvårdsbiträde.
Du som söker ska ha en hög personlig mognad och ett stort intresse för människor. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Krav B-körkort.Så ansöker du
Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan! Du är också varmt välkommen på en informationsträff om du vill veta mer.
Intervjuer och tillsättning sker löpande.
Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betyg på lästa vårdkurser samt eventuellt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel. Övriga intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
