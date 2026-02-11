Skötare/undersköterska Psykiatriska kliniken. Jour & bedömning, Skellefteå
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Skellefteå / Undersköterskejobb / Skellefteå Visa alla undersköterskejobb i Skellefteå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Psykiatriska kliniken ingår i Närsjukvårdsområde Skellefteå tillsammans med Akutmottagning, Centrum för opererande verksamheter,Medicinsk och Geriatrisk klinik, Rehabcentrum samt Primärvård i Skellefteå och Norsjö kommun. Tillsammans ska vi verka för en god och nära vård.
Psykiatriska kliniken består av ca 250 medarbetare. Här bedrivs såväl öppen som slutenvård, samt psykiatrisk tvångsvård. Vi har 2 allmänpsykiatriska vårdavdelningar och en beroendeavdelning. Öppenvården har flera enheter bland annat 2 vuxenmottagningar, en mottagning för unga vuxna, en beroendemottagning, jour- och bedömningsenhet samt andra specialiserade öppenvårdsenheter.
Mottagningsarbetet på kliniken riktar sig till målgruppen 18 - 25 år på mottagningen Unga/Vuxna, samt 25 år och uppåt på mottagning 1 och 2. Våra arbetsgrupper består av skötare, sjuksköterskor, psykologer, arbetsterapeut, läkare, kuratorer och sekreterare. Vi arbetar med patienter i behov av insatser på specialistpsykiatrinivå samt utför olika typer av behandlingar, bedömningar och utredningar.
Vi söker nu en skötare/undersköterska som vill arbeta hos oss i Jourenheten som är en akut verksamhet där arbetet är spännande och omväxlande i en organisation under utveckling. Vår arbetsgrupp består av skötare, undersköterskor, psykiatrisjuksköterskor, psykologer, medicinska sekreterare och läkare.Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Som Skötare/undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
På jour och bedömningsenheten kommer du att arbeta i team med jourläkare och övrig personal på enheten. Du kommer också samverka med personal inom öppenvården samt slutenvården och med närstående och vårdgrannar. Arbetet består till stor del av jourarbete där akuta bedömningar är en viktig del, både via telefon och vid akuta patientbesök. Arbetstiden är schemalagd med en kväll i veckan och var tredje helg.Kvalifikationer
Vi söker en utbildad och erfaren skötare/undersköterska som har förmågan att se helheten och viljan att verka på en arbetsplats där patienten alltid sätts först. Andra egenskaper vi ser som värdefulla är samarbetsförmåga och flexibilitet, liksom förmåga att arbeta självständigt. Erfarenhet av specialistpsykiatri och att arbeta med missbruk är meriterande.
ÖVRIGT
Utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt inför eventuell anställning.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305045". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Skellefteå Kontakt
Avdelningschef
Elisabet Hedlund elisabeth.hedlund@regionvasterbotten.se 0910-771733 Jobbnummer
9735509