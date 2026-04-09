Skötare/undersköterska, avdelning 9A och 9B, Rättspsykiatrin
2026-04-09
Rättspsykiatrin i Örebro består av fem avdelningar med sammanlagt 43 slutenvårdsplatser. Det som är aktuellt nu är att vi söker medarbetare till avdelning 9 på Karlahuset för tjänstgöring dag, kväll och helg. Avdelningen har nyligen utökat antalet platser och är uppdelad i två sektioner, 9A och 9B, och du kommer schemaläggas på en av dessa. Vi söker dig som tycker det låter spännande att vara med i en verksamhet som utvecklas och bedriva rättspsykiatrisk vård med hög kvalitet. När du börjar arbeta hos oss får du en adekvat introduktion och under anställningen erbjuds du fortlöpande möjligheter till kompetensutveckling. Här välkomnas du till en trivsam arbetsplats med utmanande arbetsuppgifter och i verksamheten bedrivs flera olika projekt i syfte att förbättra vården och patientens delaktighet.
Patienterna som befinner sig hos oss har blivit överflyttade till vård i stället för fängelse och vårdas enligt Lagen om Rättspsykiatrisk Vård (LRV). Vårdtiderna är relativt långa eftersom patienterna har en komplex problematik och arbetet är systematiskt, varierande och stimulerande. På avdelning 9 har patienterna kommit långt i vårdprocessen. Det innebär att de är i en utslussningsfas och mycket av rehabiliteringen sker utanför avdelningen och samarbete med andra aktörer i vårdkedjan utgör en betydande del av vår verksamhet. Vården är personcentrerad med patienten i fokus och som skötare är du den i teamet som primärt jobbar med den psykiatriska omvårdnaden i patientens vård och behandling. Du arbetar tillsammans med sjuksköterska, läkare, psykolog, arbetsterapeut och kurator. Du behöver också kunna arbeta självständigt och vara flexibel samt ha förmåga att uppmärksamma och formulera de specifika behov inom ditt område som finns kring varje enskild patient. Arbetsuppgifterna är varierande och som skötare arbetar du både individuellt och i gruppaktiviteter kring patienterna. Du förväntas också bidra till verksamhetens utveckling och ta ansvar för att förbättra de delar av vården du ansvarar för.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är utbildad skötare/undersköterska, gärna med inriktning psykiatri enligt tidigare programstruktur, eller är utbildad undersköterska inom den nuvarande programstrukturen. Du kan även gått skötarutbildning som YH-utbildning. För att kunna bedöma anställningsbarheten måste betyg på din vårdutbildning samt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel bifogas i din ansökan
Du som söker ska ha en hög personlig mognad och ett stort intresse för människor. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet och egenskaper som empati, kommunikationsförmåga, bemötande och öppenhet för nya kunskaper värderas högt. Körkort är ett plus men inte nödvändigt.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betyg på lästa vårdkurser samt eventuellt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel. Övriga intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fem verksamhetsområden alla med stort fokus på etik, samverkan och utveckling samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Övrig information
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:316".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Bitr enhetschef
Lena Nyman lena.nyman@regionorebrolan.se 019-602 73 41
