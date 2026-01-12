Skötare till Vuxenpsykiatriska kliniken, avdelning 95, Västerås
Region Västmanland / Vårdarjobb / Västerås Visa alla vårdarjobb i Västerås
2026-01-12
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Vi söker nu skötare till Avdelning 95 inom Vuxenpsykiatriska kliniken i Västmanland. Tjänsten vänder sig till dig som är utbildad undersköterska eller skötare och som vill arbeta inom den vuxenpsykiatriska heldygnsvården.
Hos oss blir varje dag varierad, lärorik och meningsfull!Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Som skötare har du en central roll i omvårdnaden och i arbetet med att skapa trygghet och struktur för patienterna. Arbetsuppgifterna omfattar omvårdnad och stöd utifrån individuella vårdplaner samt dokumentation i Cosmic och Cosmic Nova. I arbetet ingår provtagning, NEWS-kontroller och andra förekommande skötarrutiner.
Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor i team tillsammans med sjuksköterskor och andra skötare. Extravak kan förekomma vid behov, både på den egna avdelningen och på somatiska avdelningar. Arbetet är patientnära och innefattar bland annat vårdande samtal, kontakt med anhöriga och andra aktörer samt medverkan vid läkarsamtal och undersökningar såsom EKG, EEG och röntgen. I rollen ingår även praktiska arbetsuppgifter som bidrar till avdelningens vardag, exempelvis hantering av måltider, inköp och viss städning.
Om arbetsplatsen
Den vuxenpsykiatriska heldygnsvården i Västmanland består av en psykiatrisk akutmottagning och fem vårdavdelningar med inriktning mot allmänpsykiatri, psykos och substansbrukssyndrom. Avdelningarna arbetar nära varandra för att möta vuxna patienters behov av akutpsykiatrisk vård.
Avdelning 95 är en allmänpsykiatrisk akutavdelning med bred inriktning. Här vårdas patienter med psykisk sjukdom och ohälsa under hela det vuxna livet, exempelvis ångest, depressioner, kriser, suicidalitet, kognitiv svikt och demens. För dig som är intresserad av att kombinera psykiatrisk och somatisk vård finns goda möjligheter till detta. Under terminer är avdelningen en psykiatrisk utbildningsavdelning, vilket innebär ett extra fokus på lärande och kompetensutveckling.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• Kollegialt stöd och en god arbetsmiljö - vi värnar om gemenskap och trivsel.
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller skötare och har bevis på skyddad yrkestitel. Du har erfarenhet av psykiatrisk omvårdnad och är trygg i din yrkesroll. För tjänsten krävs även goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som undersköterska inom somatisk vård och/eller äldrevård, samt om du har kunskap i journalsystemet Cosmic.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en stabil och trygg person som behåller lugnet även i pressade situationer. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar, arbetar självständigt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Samtidigt har du en god samarbetsförmåga, är empatisk i mötet med patienter och närstående och förhåller dig professionellt i olika situationer. Vi värdesätter även personlig mognad, där du kan skilja på det personliga och professionella och reflektera över ditt agerande i arbetet.
Anställningsvillkor
2 st tillsvidaretjänster.
Ena tjänsten är arbete dag, kväll och helg.
Andra tjänsten avser ständig natt. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 25 januari 2026.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Om du går vidare i urvalsprocessen kommer nästa steg att vara att besvara ett antal videofrågor.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Pauline Tallstig pauline.tallstig@regionvastmanland.se 021-17 Jobbnummer
9677953