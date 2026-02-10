Skötare Till Specialistpsykiatriskt Omvårdnads Team (spot), Sollefteå
Region Västernorrland / Vårdarjobb / Sollefteå Visa alla vårdarjobb i Sollefteå
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vill du ha ett roligt och meningsfullt arbete i vårt fantastiska team och fortsätta utveckla vår nya verksamhet? Välkommen till oss!
Specialist Psykiatriskt omvårdnads team (SPOT) i Sollefteå/Kramfors har 17 medarbetare och ingår i Länssjukvårdsområde Psykiatri-Habilitering. SPOT är inne i en spännande utvecklingsfas och strävar efter att utveckla våra arbetsmetoder som höjer vårdkvalitén för våra medborgare. Vi söker dig som trivs med varierande och utvecklande arbetsuppgifter och som har genuint intresse av att arbeta med psykiatriska patienter.
Nu söker vi en skötare som vill bli en del av vårt härliga team i Sollefteå! Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.
Skötare till Specialistpsykiatriskt omvårdnads team (SPOT), SollefteåPubliceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
I rollen som skötare möter du patienter som är i behov av akut- och intensivt stöd. Du arbetar självständigt ansvarar för att ge en god och kvalitativ behandling och psykiatriskomvårdnad. Vi erbjuder stöd i form av hembesök, mottagningsbesök bland annat.
I arbetet deltar du vid ronder och olika möten med vårdgrannar. Samverkan sker internt inom det egna teamet, med LARO i Sundsvall och öppenvårdsmottagningen Sollefteå och Kramfors. Externt sker samverkan framför allt med socialtjänst, men även med andra myndigheter såsom arbetsförmedling, försäkringskassa med flera. Du kommer bland annat arbeta med:
Stöd- och motiverandesamtal, telefonrådgivning
Bedömningar, uppföljningar, skattningar
Vårddokumentation, rapportering, vårdplaneringar
Att ansvara över patienter och uppföljning för patienter under läkemedelsisättningar
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är utbildad skötare eller har en motsvarande utbildning i vård och omsorg med inriktning psykiatri, beroende och samsjuklighet
Har någon form av påbyggnadsutbildning i samtalsbehandling som MI, KBT, DBT
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om du
Har vidareutbildning inom psykiatri
Har högskoleutbildning i motiverande samtalsmetodik
Har erfarenhet av arbete inom specialistpsykiatri
Har erfarenhet av att arbeta med personer som har psykisk ohälsa, beroendesjukdom och affektiva tillstånd
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Flexibel
Strukturerad
Personlig mognad
Samarbetsförmåga
Vi ser gärna att du som söker är nyfiken, driven och lösningsfokuserad, samt ansvarstagande och har en positiv grundinställning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14:2026:018". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Marie-Louise Karlsson +4662019598 Jobbnummer
9734909