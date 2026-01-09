Skötare till slutenvård, avdelning S81
2026-01-09
Psykiatriska kliniken i Linköping erbjuder psykiatrisk och beroendemedicinsk specialistvård.
Vi samverkar med andra vårdgivare och samhällsaktörer på både organisatorisk nivå och i enskilda ärenden. Vi har ett nära samarbete med den psykiatriska och beroende-medicinska forskning som bedrivs på universitetets CSAN.
Vi söker nu dig som vill arbeta som skötare inom slutenvården och mot vår avdelning S81.
Vårt erbjudande
På avdelning S81 arbetar sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut, kurator och läkare i ett tätt samarbete. Arbetsuppgifterna är omväxlande och du kommer att ansvara för att ge en kvalitativ och god omvårdnad till våra patienter. Du erbjuds goda möjligheter till utveckling i din yrkesroll. Vårdkedjan består av en god samverkan mellan klinikens öppen- och slutenvård samt övriga vårdgrannar.
Att jobba på avdelning S81 innebär ett varierat arbete mellan patient och personal. Du kommer här att få drivna kollegor som brinner för sitt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli en del av S81 och utvecklas i vårt arbete med patienterna i fokus.
Dina arbetsuppgifter
Kliniken har medarbetare med olika professioner som läkare, sjuksköterskor, psykologer, skötare, kuratorer, arbetsterapeuter, dietist och vårdadministratörer. Kliniken består av fyra slutenvårdsavdelningar S80, S81, S90, S91, en akutenhet, en tillnyktringsenhet, öppenvårdsmottagningar, beroendemottagningen och MiniMaria som vänder sig till ungdomar med alkohol- och drogproblematik.
Avdelning S81 är en allmänpsykiatrisk avdelning med inriktning mot affektiv sjukdom, ångestproblematik och personlighetssyndrom, även andra diagnosgrupper kan förekomma. Avdelningen bedriver även bedriver även vård för patienter med ätstörningsproblematik och självskadebeteende. Vi arbetar individanpassat, återhämtningsinriktat och vi bedriver vården utifrån ett lågaffektivt förhållningsätt.
Vi bedriver också vård utifrån självvald inläggning (SI). Det innebär att patienterna själva genom direktkontakt med skötare på avdelningen kan välja att lägga in sig för att förebygga kris och självskada. Inläggningarna sköts helt av vårdpersonal och innefattar ej kontakt med läkare. Konceptet sköts i samverkan mellan slutenvård och öppenvård.
Om dig
Vi söker nu dig som är utbildad skötare/undersköterska och vill arbeta inom psykiatrin. Vi ser helst att du har tidigare erfarenhet från arbete inom psykiatrin/missbruksvård. Då du ska kommunicera med patienter, närstående och kollegor är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
Vi söker dig som är trygg, arbetar bra med andra människor och kan relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och är lösningsfokuserad. Som person är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och har en empatisk förmåga. Du är stabil och kontrollerad i stressituationer. Du bidrar med positiv attityd till arbetsgruppen, har ett gott omdöme och god förmåga att anpassa dig till olika situationer. Du kan skilja på det personliga och professionella och har lätt för att se möjligheter i förändringar.
Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Rotationstjänstgöring det vill säga dag, kväll och nattjänstgöring ingår.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
