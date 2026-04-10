Skötare till RPK-avdelning 96, Sundsvall
2026-04-10
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Rättspsykiatriska regionkliniken är i dag en av landets största verksamheter för vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård, och just nu befinner sig kliniken i en spännande expansionsfas. Från den 2 mars finns 135 vårdplatser fördelade på tio avdelningar, och under mars månad samlas alla vårdavdelningar i helt nya moderna lokaler i Nacksta.
Som medarbetare får du en arbetsmiljö som präglas av variation, trygghet och utveckling. Arbetet är både självständigt och ansvarsfullt, med nära patientkontakt och möjligheten att bli en del av en arbetsgrupp där samarbetet fungerar och trivseln är hög. Här finns goda möjligheter att växa både personligt och professionellt inom rättspsykiatrisk omvårdnad, samtidigt som du får ett omväxlande arbete med flexibla arbetstider och stimulerande arbetsuppgifter.
Vi söker nu en skötare till vårt team! Tjänsten avser ett vikariat på heltid med tillträde enligt överenskommelse och 6 månader framåt.

Dina arbetsuppgifter
Du är en del i ett multiprofessionellt team som sörjer för patientens dagliga behov av rättspsykiatrisk omvårdnad.
Du kommer bland annat:
Planera, genomföra och följa upp vård- och omvårdnadsinsatser
Ledsagning vid utevistelse
Social aktivering
Stödja patienter till daglig sysselsättning
Bidra till avdelningens löpande verksamhet som en del av ett hälsofrämjande sammanhang. Kan inkludera städning, utföra ärenden, iordningställa måltider och annat praktiskt som utförs tillsammans med kollegor.
KvalifikationerVi söker dig somÄr utbildad skötare eller undersköterska med yrkesbevis, har annan utbildning som bedöms relevant för tjänsten alternativt har erfarenhet från att arbeta inom rättspsykiatri eller kriminalvård
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om duHar en vidareutbildning inom psykiatri
Har erfarenhet av att arbeta inom psykiatri/omsorg eller andra yrken som kan anses bidra med relevanta erfarenheter till aktuellt verksamhetsområde
Har ytterligare språkkunskaper
Har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperPersonlig mognad
Stabil
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "78:2026:018". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se
Storgatan 1 (visa karta
)
871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Rättspsykiatriska regionkliniken Kontakt
Rekryterande chef
Henriette Eriksson henriette.eriksson@rvn.se 060-18 83 46 Jobbnummer
9847093