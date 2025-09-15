Skötare till Rättspsykiatriska regionkliniken, Sundsvall
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vill du vara med på vår resa och forma framtiden för rättspsykiatrisk vård? Välkommen att söka till oss!
Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall befinner sig i en fortsatt expansionsfas där vi bygger framtidens rättspsykiatriska vård. I september öppnade vi vår nionde vårdavdelning - ett viktigt steg i arbetet med att stärka vår kapacitet och utveckla verksamheten. Nu tar vi sikte på nästa milstolpe: öppningen av den tionde och sista avdelningen. Nya avdelning 95 kommer att ha ett delat uppdrag med vårdplatser både för patienter ifrån kriminalvården och för sedvanlig rättspsykiatrisk vård.
När den nya avdelningen står klar våren 2026 når vi målet om totalt tio vårdavdelningar och 135 vårdplatser i moderna och ändamålsenliga vårdlokaler. Vi är ännu inte helt framme, men vi är nära - och vi fortsätter att söka engagerade medarbetare som vill vara en del av denna resa och bidra till framtidens rättspsykiatriska vård.
De vi nu rekryterar kommer inte enbart att placeras på avdelning 95, utan kan komma att arbeta på någon av klinikens olika avdelningar. Vi söker dig som ser vår patientgrupp som en intressant och meningsfull målgrupp att arbeta med, och som vill bidra till att utveckla vården tillsammans med kollegor. Oavsett placering satsar vi på att våra nya medarbetare ska omges av erfarna kollegor, vilket ger både trygghet och goda möjligheter att växa i rollen.
Vi ansvarar för att ge vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV), med fokus på att skapa en trygg och utvecklande miljö för både patienter och medarbetare. Våra patienter kommer från Västernorrland såväl som från många andra delar av Sverige.
Oavsett om du är nyutbildad och vill växa tryggt och hitta din roll, eller har lång erfarenhet och söker utrymme och förtroende att utvecklas vidare och lära nytt, har vi plats för dig. Vi arbetar utifrån ordning och reda, samtidigt som vi värdesätter friheten att agera inom tydliga ramar. En strukturerad vårdprocess förenar vårt arbete, och vårt certifierade lednings- och kvalitetssystem ger oss förutsättningar att fokusera på det som verkligen spelar roll.
Vi söker nu 14 skötare till vår verksamhet. Tjänsterna avser tillsvidareanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Tillträde 2026-02-02 eller enligt överenskommelse.
Som skötare vid Rättspsykiatriska regionkliniken (RPK) har du en central roll i att tillgodose patientens dagliga behov av rättspsykiatrisk omvårdnad och bidra till en trygg och kvalitativ vårdmiljö i samarbete med kollegor och andra professioner. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Stöd och omvårdnad: Ledsagning vid utevistelser, social aktivering, hjälp med sysselsättning och att vara ett allmänt gott stöd i patienternas vardag.
Bygga vårdrelationer: Arbeta både självständigt och i team för att skapa och upprätthålla vårdrelationer, samt samla in och dela information för att analysera patientens vårdbehov och resurser.
Stöd i vårdåtgärder: Motivera och stödja patienter i genomförandet av rekommenderade vårdåtgärder, delta i utvärdering av hälsotillstånd och bidra till en sammanhållen vårdprocess.
Patientsäkerhet och dokumentation: Arbeta förebyggande för patientsäkerhet genom att identifiera och rapportera risker, samt dokumentera enligt fastställda processer och rutiner.
Handledning och introduktion: Handleda studenter under praktik och introducera nya medarbetare i verksamheten.
Praktiska uppgifter: Utföra städning, iordningställa måltider, hantera ärenden och andra praktiska sysslor tillsammans med kollegor som bidrar till avdelningens löpande verksamhet.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har genomgått grundutbildning för skötare inom psykiatrisk vård, undersköterskeutbildning, programmet för psykisk ohälsa, kriminologiprogrammet eller utbildning/erfarenhet som vi bedömer motsvarar dessa
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har ytterligare språkkunskaper
Har erfarenhet av psykiatrisk vård och behandling
Har en vidareutbildning inom psykiatri
Har en utbildning genom kriminalvården
Har erfarenhet av att arbeta inom kriminalvården/häkte
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Personlig mognad
Stabil
Omdöme
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "78:2025:022". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Richard Johansson +4660180795 Jobbnummer
9507673